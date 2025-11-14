Debütant Veisberg: isegi kui oli vähe minuteid, oli huvitav kogemus

Klubitasandil mängib Veisberg Audentese Spordigümnaasiumiga Läti liigas, kus on kaheksa naiskonda.

Eesti korvpallinaiskond alustas uut valiktsüklit Hollandiga mängus ja sina olid üks nendest, kes sai võimaluse. Missugused emotsioonid sul debütandina olid?

Kindlasti närv oli sees, aga mingi suurema pabina sai selle isegi selle nelja minutiga ära. Aga huvitav kogemus, väga palju uusi kogemusi ikkagi sai sellest, isegi kui oli vähe minuteid.

See oli sulle, Nora-Liis, justkui sünnipäevakingitus, sellepärast et vahetult paar päeva enne mängu sa said seitseteist alles.

Jaa, kindlasti oli tore kingitus.

Kuidas sa ennast väljakul mugavalt tunned, mis on sul juba selliseks heaks positiivseks pooleks, mis on raske, kui siin naistega tuleb mängida?

Positiivsus, ma arvan, et ma olen agressiivne ja draivimine. Ja naistega on raske, kindlasti nad on tugevamad kui noorteklassis mängijad või isegi Eestis naised, see tase on tugevuse poolest minu meelest väga palju parem.

Kuidas sina korvpalli juurde jõudsid, missugune see sinu teekond on olnud?

Koolis käidi kutsumas trenni ja siis läksin Nordi ja kuna trenniajad enam pärast aastat ei klappinud, siis edasi läksin Siili palliklubisse ehk siis TalTech praegu.

Mis vanuses alustasid?

Kuueaastaselt.

Sa oled juba siis päris korralikult juba mänginud.

Jaa. Ma olin kuuene, aga ma sain seitse kohe sügisel, mul on sünnipäev novembris.

Mis sind innustab ja missugused eesmärgid on?

Innustab, et mul on enamik sõpru läbi korvpalli tekkinud ja see aitab iga päev uuesti trenni minna. Otseseid eesmärke ei ole, lihtsalt pingutada, endast parima anda ja siis näha, mis võimalused tekivad.

Eesti ja Sloveenia kohtumise otseülekanne algab laupäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.50.