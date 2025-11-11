X!

Kosareva: mõnus on olla tagasi ning mängida sõprade ja tuttavate ees

Korvpalli Eesti koondis
Sofia Kosareva.
Sofia Kosareva. Autor/allikas: Kuvatõmmis/ERR
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallur Sofia Kosareval on käsil karjääri esimene välishooaeg. Igapäevaselt pallib ta Portugali kõrgliigas Esgueira Aveiro klubis.

"Ma ütleks, et Portugali tase on praegu minu jaoks täpselt paras esimeseks hooajaks. Ma võrdleks Balti liigaga, mida oleme TSA-ga mänginud. Pigem on kõrgem kui Eesti oma," lausus täisproff Kosareva ERR-ile.

Nüüd viibib ta Eesti koondise juures, kes valmistub Euroopa meistrivõistluste valikmängudeks. "Minu jaoks on kõik suhteliselt uus, sest olen esimest aastat välismaalt tulemas. Eriti mõnus kodus tagasi olla ja saab mängida Eesti publiku, sõprade ja tuttavate ees," rõõmustas mängija.

Eesti naiskond võõrustab kolmapäeval Hollandit ja laupäeval Sloveeniat ning järgmise nädala teisipäeval sõidetakse külla Lätile. "Ma arvan, et vastased on tugevad küll, aga ma arvan, et suudame nii lühikese aja jooksul end näidata ja mängida agressiivset mängu," kommenteeris Kosareva.

Kosareva mängib viskava tagamängija positsioonil, kus koondises konkurentsi jagub. See teda ei heiduta. "Tulen hea tunde pealt ja olen valmis endast parima andma."

Toimetaja: Siim Boikov

