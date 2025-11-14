Kanadas õppiv Sirgi: minu siht on minna USA-sse ülikooli

Sellest õppeaastast õpib ja mängib Sirgi Kanadas.

Lisa, sul on nüüd koondises juba viis mängu mängitud. Kas seekord oli kindlam ja mõnusam väljakule minna kui eelmises valiktsüklis, kus sa olid päris roheline?

Ma ütleks küll, et oli kindlasti natuke kindlam ja oli tunne juba rohkem sees ja oli natuke ikka mõnusam platsile minna.

Sa oled jätkuvalt ikkagi väga noor veel – 18-aastane –, nende suurte tippudega on tõenäoliselt ikkagi raske korvi all võidelda?

Eks ta ole jah, mäng on väga füüsiline, mäng on kiire, otsuseid tuleb kiiresti teha, aga noh, eks tuleb kohaneda mänguga.

Hollandi puhul sa said mõõtu võtta kohe Euroliiga võitja Emese Hofiga, kes on Hollandi tsenter. Kuidas temaga siis nügida oli?

Eks ta oli hea kogemus kindlasti, Euroliiga on tase, kus ma kunagi ka sooviks mängida, kindlasti on hea näha, mis tasemel need mängijad seal on.

Sina oled sellest sügisest Kanadas õppimas, mis koolis sa seal oled, missugune liiga seal on, miks sellise valiku tegid?

See kool on siis Fort Erie International Academy ja mängime Kanada kohalikku liigat, kus me mängime erinevate Kanada keskkoolidega ja pluss me mängime siis USA liigat, mille nimi on Grind Session, mängime erinevate USA koolidega. Ma ütleks, et valik oli sellepärast, et nad valmistavad väga hästi mängijaid ette ülikooliks ja kuna minu siht on USA-sse ülikooli minna, siis valik oli selline.

Nii et üks aasta Kanada maitset?

Jah, just.

Missugused mängud juba on olnud, kuidas sul seal on läinud?

Meil on paar mängu olnud, hooaeg ikkagi alles alguses, tiimiga ikkagi õppima üksteist tundma, aga seni on päris hästi läinud, mängud on kindlasti tugevad, head vastased, konkurents on suur.

Kas seal on mängudel ka huvi? Me teame, kuidas Ameerikas üliõpilaskorvpallil huvi on, aga mis on Kanada keskkooliliiga?

Jaa, eks ikka mängudel on kohal treenerid ja trennides on treenerid kohal, huvi on ikkagi suur.

Käiakse luuramas, kes need talendid on, jah?

Jaa, just nii.

Mida sa loodad siin veel Sloveenia ja Lätiga mängus endale saada ja kuidas see sisemine keemia sulle siin koondises tundub?

Eks ma üritan anda endast parima, võidelda nii palju kui saan, et kindlasti lauapallid, kõik katted, kõik need väiksed detailid üritan hästi teha ja ma arvan, et koondise üleüldine atmosfäär on väga positiivne ja ma olen väga tänulik, et mind siia kutsuti.

Eesti ja Sloveenia kohtumise otseülekanne algab laupäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.50.