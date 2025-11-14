X!

Kanadas õppiv Sirgi: minu siht on minna USA-sse ülikooli

Korvpalli Eesti koondis
Foto: ERR
Korvpalli Eesti koondis

18-aastane Lisa Sirgi sai EM-valiksarjas Hollandi vastu kirja enda viienda kohtumise naiste korvpallikoondises. Sirgi oli 54:92 kaotusmängus väljakul pea 12 minutit ja võttis kaks lauapalli.

Sellest õppeaastast õpib ja mängib Sirgi Kanadas.

Lisa, sul on nüüd koondises juba viis mängu mängitud. Kas seekord oli kindlam ja mõnusam väljakule minna kui eelmises valiktsüklis, kus sa olid päris roheline?

Ma ütleks küll, et oli kindlasti natuke kindlam ja oli tunne juba rohkem sees ja oli natuke ikka mõnusam platsile minna.

Sa oled jätkuvalt ikkagi väga noor veel – 18-aastane –, nende suurte tippudega on tõenäoliselt ikkagi raske korvi all võidelda?

Eks ta ole jah, mäng on väga füüsiline, mäng on kiire, otsuseid tuleb kiiresti teha, aga noh, eks tuleb kohaneda mänguga.

Hollandi puhul sa said mõõtu võtta kohe Euroliiga võitja Emese Hofiga, kes on Hollandi tsenter. Kuidas temaga siis nügida oli?

Eks ta oli hea kogemus kindlasti, Euroliiga on tase, kus ma kunagi ka sooviks mängida, kindlasti on hea näha, mis tasemel need mängijad seal on.

Sina oled sellest sügisest Kanadas õppimas, mis koolis sa seal oled, missugune liiga seal on, miks sellise valiku tegid?

See kool on siis Fort Erie International Academy ja mängime Kanada kohalikku liigat, kus me mängime erinevate Kanada keskkoolidega ja pluss me mängime siis USA liigat, mille nimi on Grind Session, mängime erinevate USA koolidega. Ma ütleks, et valik oli sellepärast, et nad valmistavad väga hästi mängijaid ette ülikooliks ja kuna minu siht on USA-sse ülikooli minna, siis valik oli selline.

Nii et üks aasta Kanada maitset?

Jah, just.

Missugused mängud juba on olnud, kuidas sul seal on läinud?

Meil on paar mängu olnud, hooaeg ikkagi alles alguses, tiimiga ikkagi õppima üksteist tundma, aga seni on päris hästi läinud, mängud on kindlasti tugevad, head vastased, konkurents on suur.

Kas seal on mängudel ka huvi? Me teame, kuidas Ameerikas üliõpilaskorvpallil huvi on, aga mis on Kanada keskkooliliiga?

Jaa, eks ikka mängudel on kohal treenerid ja trennides on treenerid kohal, huvi on ikkagi suur.

Käiakse luuramas, kes need talendid on, jah?

Jaa, just nii.

Mida sa loodad siin veel Sloveenia ja Lätiga mängus endale saada ja kuidas see sisemine keemia sulle siin koondises tundub?

Eks ma üritan anda endast parima, võidelda nii palju kui saan, et kindlasti lauapallid, kõik katted, kõik need väiksed detailid üritan hästi teha ja ma arvan, et koondise üleüldine atmosfäär on väga positiivne ja ma olen väga tänulik, et mind siia kutsuti.

Eesti ja Sloveenia kohtumise otseülekanne algab laupäeval ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 16.50.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

korvpalliuudised

22:35

Grünmann enne Sloveenia mängu: ootan, et oleme heas mõttes vastik sats

21:19

Kanadas õppiv Sirgi: minu siht on minna USA-sse ülikooli

20:40

Žalgiris sai Euroliigas hooaja neljanda kaotuse

20:18

Annuk Sloveenia mängust: üritame innukusega neilt mõned võimalused ära võtta

19:17

Keila KK lõpetas ühe leegionäriga koostöö

13:40

Henri Drell pikendas Joventutiga lepingut

13:01

Eesti korvpallikoondise taustajõududega liitus itaallasest abitreener

10:28

Fenerbahce seljatas Euroliiga liidri

09:06

Lauri Markkaneni 40 punktist võiduks ei piisanud

13.11

Kalev/Cramo uus peatreener: üldpilt on hea ja energiline

13.11

Barcelona tõi treeneripingile tagasi tuttava mehe

13.11

Riismaa klubi võiduseeria katkes

13.11

Žalgirise hea seeria sai Euroliigas otsa

13.11

Kullamäe klubi eurosarja kaotustejada jätkub

13.11

Hooaja rekordit korranud Jokic jättis Clippersi algviisiku häbisse

videod

sport.err.ee uudised

23:12

Ellermann: tippu jõudmiseks peab olema erilise karakteriga hobune

22:51

Jürgen Henn valiksarjast: ei ole rahul, õppida on väga palju

22:35

Grünmann enne Sloveenia mängu: ootan, et oleme heas mõttes vastik sats

22:17

ETV spordisaade, 14. november

22:01

Kullas: ülilahe, et selline üritus on Eestisse saadud

21:42

Soome kaotas Pukki viimases valikmängus ootamatult Maltale

21:19

Kanadas õppiv Sirgi: minu siht on minna USA-sse ülikooli

20:40

Žalgiris sai Euroliigas hooaja neljanda kaotuse

20:18

Annuk Sloveenia mängust: üritame innukusega neilt mõned võimalused ära võtta

19:49

Petrõkina võistlustulle naasmine lükkub edasi

19:17

Keila KK lõpetas ühe leegionäriga koostöö

18:45

Suriname ja Curacao jõudsid MM-ist ühe sammu kaugusele

18:08

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

17:27

Sinner pikendas kodupubliku ees võiduseeriat

16:53

Noormeeste U-17 koondis naaseb Ungarist võidu ja kaotusega

loetumad

13.11

Avapoolaja ilusti vastu pidanud Eesti kaotas kindlalt Norrale Uuendatud

13.11

Norra multitalent otsustas ikkagi murdmaa kasuks

12:21

Tuuli Tomingas muukis lahti järskude vormikadude põhjuse

13.11

Prantsusmaa laskesuusakoondises võib kerida teinegi skandaal

13.11

VIDEO | Norra murdis Eesti vastupanu nelja järjestikuse väravaga

13:40

Henri Drell pikendas Joventutiga lepingut

13.11

Anna-Liisa Taltsist sai esimene üksi üle Atlandi purjetanud Eesti naine

08:36

Prantsusmaa kindlustas MM-pileti, Ronaldo sai punase kaardi

16:25

Kolm eestlast jõudis esimese lume võistlusel sprindis poolfinaali

10:28

Fenerbahce seljatas Euroliiga liidri

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo