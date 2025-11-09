X!

Korvpallinaiskond alustab valiktsüklit: tahaks uued võidud koju tuua

Äsja kogunes taas Eesti naiste korvpallikoondis, kellel seisab novembri keskel ees kolm Euroopa meistrivõistluste valikmängu. Stuudios käisid eesootavast rääkimas naiskonna kapten Mailis Pokk ning viimati viie aasta eest koondist esindanud tagamängija Anna Gret Asi.

"Mitmed naised mängisid veel alles eile, aga tuleb öelda, et kõik 16 naist olid treeningul. Jõudis ka Sofia Kosareva, kes alles 17.10 maandus ja tuli otse lennult treeningule. Õhkkond oli väga tore ja värske," kinnitas naiskonna kapten Mailis Pokk.

Belgia valitseva meistri Castors Braine'i ridadesse kuuluv Anna Gret Asi esindas naiste koondist viimati 2020. aasta novembris. "Hea on tagasi olla! Nagu Mailis ütles, siis tunne oli värske ja positiivne, hästi mõnus õhkkond," lisas Asi.

Eesti kuulub EM-valikturniiri B-gruppi koos Läti, Sloveenia ja Hollandiga. 12. ja 15. novembril ootavad kodumängud vastavalt Hollandi ja Sloveeniaga, 18. novembril kohtutakse võõrsil tugeva Lätiga.

"Ootused on ikkagi kõrged. Tahaks võidukalt edasi minna, tuua uued võidud taas koju. FIBA on süsteeme muutnud, nüüd mängime kolm mängu ühes aknas, kui varasemalt oli kaks. Toimub eelvoor, siis järgmine voor. See teeb asja taaskord põnevamaks ja väljakutsuvamaks," selgitas Pokk.

Pikalt üliõpilasliigas NCAA veetnud mängib nüüd profikorvpalli Belgias Merike Andersoni endises koduklubis. "Üleüldiselt olen rahul. Isiklikus plaanis on olnud tõuse ja mõõnasid, aga võistkonnana ei saa väga millegi üle kurta. Algus oli väga krobeline, iseendaga seal jamasin, aga nüüd viimased kolm-neli mängu on olnud positiivsemad. Tunnen ennast rohkem nii, nagu tean, et oskan mängida," sõnas Asi, kelle sõnul mäletatakse Belgias jätkuvalt ka Andersoni.

Varem kolm hooaega Poznanit esindanud Pokk mängib Poola kõrgliigas sel hooajal Bydgoszczi eest. "Sisseelamine läks hästi. Vastasnaiskonna mängijad olid tuttavad, inimesed olid teada. Mängudega oli alguses keerulisem, pidime leidma oma rütmi, uus treener, noorem naiskond kui varasemalt Poznanis. Natuke raskem algus tugevate vastastega, aga kaks viimast mängu võitsime ja läksime hea tundega väikesele pausile," võttis Pokk oma hooaja alguse kokku.

Asi peab valikgrupikaaslastest tugevaimaks Lätit ning võrdseimaks vastaseks Hollandit. "Nii palju kui mina Euroopa korvpalli jälginud olen, siis arvan, et Läti on meile kõige sitkem vastane. Hollandiga läheb meil kõige suuremaks madistamiseks, sealt võiks ikka võidu kätte saada," lõpetas Asi.

Esmakordselt näitab naiste korvpallikoondise mänge ERR ning kõik kolm novembrikuist mängu jõuavad otseülekannetena ETV2 ekraanile. "Väga äge, et mängud on esimest korda ERR-is: see on suur rõõm naiskonnale ja ka fännidele," kinnitas Pokk. "Ma loodan, et teistel pingeid peal ei ole, mina ise ei võta seda väga pingena."

Toimetaja: Anders Nõmm

