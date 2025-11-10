X!

Annuk EM-valikmängude eel: õhkkond on positiivne ja energiat täis

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Korvpalli Eesti koondis

Eesti naiste korvpallikoondise peatreeneri Toomas Annuki sõnul on kolme EM-valikmängu eel positiivne, et kõik naiskonna liikmed on oma koduklubides saanud mänguminuteid ning seetõttu on kõigil mängutunnetus.

Varem naiste koondise abitreeneriks olnud Annuk nimetati naiskonna pealikuks tänavu mais. Nüüd ootavad koondist tema juhendamisel ees esimesed ametlikud kohtumised.

"Eesmärkidest on võib-olla natuke vara rääkida. Loomulikult, see on suur au ja tunnustus: rahvuskoondis on rahvuskoondis. Kuna olen mingil määral tüdrukute ja naiste korvpalliga kokku puutunud, siis tundmatusse vette ei hüpanud," kinnitas Annuk koondise treeningul ERR-iga rääkides.

"Suures plaanis tean mängijaid, noorematega olen nüüd tuttavaks saanud ja esimeste treeningute põhjal - arvestades, et õhkkond on positiivne ja energiat täis - tahaks Hollandile väärikat vastupanu osutada ja siis hakkame sealt edasi minema. Aken on lühike, aga anname endast maksimumi. Tähtis on iga trenn ja mäng endast parim anda," lisas Annuk.

Eesti kuulub EM-valikturniiri B-gruppi koos Läti, Sloveenia ja Hollandiga. 12. ja 15. novembril ootavad kodumängud vastavalt Hollandi ja Sloveeniaga, 18. novembril kohtutakse võõrsil tugeva Lätiga.

"Tahaks loota, et meie üheks tugevuseks on ühine hingamine ja tiimikeemia. Meil on erineval tasemel mängijad, kogenumad ja nooremad. Positiivne on, et kõik mängivad sel aastal minuteid, mängutunnetus on olemas. Treeneritena proovime leida ühise klapi, sümbioosi, et kõik oleks rotatsioonis sees. Usun, et selline asi toob ka head tulemused," sõnas Annuk.

Esmakordselt näitab naiste korvpallikoondise mänge ERR ning kõik kolm novembrikuist mängu jõuavad otseülekannetena ETV2 ekraanile. Pühapäeval käisid ETV spordiuudiste stuudios eesootavast rääkimas naiskonna kapten Mailis Pokk ning viimati viie aasta eest koondist esindanud tagamängija Anna Gret Asi. Viimase arvates on just Holland see, kelle vastu võiks eestlannad võidu kätte saada.

"Videomaterjali on meil veebruariakna kahest mängust, olen mängijatelt kogunud erinevatest liigadest profiile. Individuaalset klassi ja kvaliteeti seal on, videokoosolekul üritame ka enda kaitseplaani paika panna," sõnas Annuk esimese vastase kohta.

Toimetaja: Anders Nõmm

