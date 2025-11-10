Lass elust Rootsi tippklubis: eesmärk on meistritiitel, muu oleks pettumus

Varasemalt nii Hispaanias, Ungaris, Poolas kui ka USA-s mänginud Lass on viimased hooajad veetnud Põhjamaades. Selleks hooajaks on tal leping 1979. aastal asutatud Luleaga, kes võitis esimese Rootsi meistritiitli 2014. aastal ning on seejärel auhinnakappi täiendanud veel kuue tiitliga.

"Lulea on mind väga hästi vastu võtnud. Õhkkond on seal tõesti ülihea. Ainult positiivsete tunnetega on võimalik tulla koondisesse. Algus on olnud hea," sõnas Lass ERR-ile.

Soome kõrgliigaga võrreldes on suurimaks erinevuseks professionaalsus. "Kui Soome klubi näol oli tegemist klubiga, kes tõusis eelmisel hooajal üle pika aja meistriliigasse, siis Lulea puhul on tegu meistritiitlite poolest kõige edukama klubiga Rootsis. Nii et seal on väga professionaalne tegutsemine ja mängijate kohtlemine. Selles mõttes oli see samm ülespoole. Mul on väljakul hea olla, treener usaldab mind ja meie mängustiil sobib mulle."

Mõistagi on Lulea eesmärk võita meistritiitel. "Klubis on see välja öeldud ja iga teine tulemus oleks pettumus. Minu jaoks natukene uudne kogemus, sest ei ole varem olnud sellises tiimis, kus esimesel päeval öeldakse välja, et tahame kogu liiga ära võita. Samas on väga motiveeriv õhkkond," märkis Lass.

Motiveeritud õhkkonda on tunda ka EM-valikmängudeks valmistuva Eesti koondise treeningutel. "Praegu tundub, et kõik on energiat täis ja väga positiivselt meelestatud. Tore ja põnev on kokku tulla – uue treenerid, uus süsteem. Need kaks trenni, mis seni oleme teinud, on läinud väga hästi ja loodan, et see kandub järgmistesse trennidesse edasi ja mängudeni välja. Meil on mitu mängu ees, et nii-öelda vigade parandust on võimalik teha, aga loodame ikkagi ilusti alustada."

Eesti kuulub EM-valikturniiri B-gruppi koos Läti, Sloveenia ja Hollandiga. 12. ja 15. novembril ootavad kodumängud vastavalt Hollandi ja Sloveeniaga, 18. novembril kohtutakse võõrsil tugeva Lätiga.

"Kõik kolm tiimi on parajad pähklid. Siin ei saa midagi muud öelda. Loosiõnn meile seekord ei naeratanud, vaadates mõnda teist valikgruppi. Tuleb pusida. Meil varemgi sellised rasked grupid olnud," ütles Lass.

Esmakordselt näitab naiste korvpallikoondise mänge ERR ning kõik kolm novembrikuist mängu jõuavad otseülekannetena ETV2 ekraanile. Otseülekanne Eesti - Hollandi kohtumisest algab kolmapäeval kell 18.50.