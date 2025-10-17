Anna Gret Asi kuulub üle pika aja rahvusnaiskonna koosseisu

X!

Eesti naiste korvpallikoondis alustab novembris 2027. aasta Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri.

Rahvusnaiskond alustab EM-valiksarja 12. novembril kodumänguga Hollandi vastu ja kolm päeva hiljem võõrustatakse Sloveeniat. 18. novembril minnakse võõrsil vastamisi Lätiga.

Naiste korvpallikoondise peatreenerina teeb novembris debüüdi Toomas Annuk, kes nimetati ametisse tänavuse aasta maikuus.

"Heameelt teeb, et üle pika aja on koondist esindamas Anna Gret Asi, kes saab sel hooajal väärtuslike mänge EuroCupi sarjas ning USA-st on Euroopasse naasnud Johanna Eliise Teder ja Helena Stina Svilberg. Lisaks on kandidaatide nimekirjas mitmeid koondislasi, kes mängivad erinevates Euroopa liigades ning ka noormängijaid, kes pakkusid positiivsed hetki U-18 EM-finaalturniiril ja saavad vajalikku karastust naiste Balti Liigas," rääkis Annuk.

Alagrupist pääsevad edasi teise ringi iga alagrupi võitjad ja teise koha saanud naiskonnad ning lisaks kolm parimat kolmanda koha naiskonda – kokku 17 tiimi.

2027. aasta EM-finaalturniir toimub Belgias, Soomes, Leedus ja Rootsis ning kõik neli on võõrustajatena automaatselt taganud koha finaalturniirile.

Eesti naiste korvpallikoondise kandidaadid:

Anete Elisabeth Adler | Boston University (USA)
Anna Gret Asi | Royal Castors Braine (BEL)
Maaja Bratka | Manchester Basketball (GBR)
Laura Liisa Grünmann | Tallinna Spordiakadeemia
Marta Eleri Jaama | Columbia University (USA)
Kätlin Kangur | University of Idaho (USA)
Keandra Koorits | Washington State University (USA)
Sofia Kosareva | Esgueira Aveiro (POR)
Emma-Mia Küttis | Tallinna Spordiakadeemia
Kadri-Ann Lass | Lulea Basket (SWE)
Lada Lesina | Tallinna Spordiakadeemia
Marleen Mikiver | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Sille-Liis Mölder | Chipola College (USA)
Mailis Pokk | KS Basket Bydgoszcz (POL)
Kristel Rattasepp | University of Charleston (USA)
Marie Anette Sepp | Morehead State University (USA)
Lisa Sirgi | Ford Erie International Academy (CAN)
Helena Stina Svilberg | Tallinna Spordiakadeemia
Johanna Eliise Teder | Basket Costa (ITA)
Anette-Laura Tõks | Tallinna Spordiakadeemia
Anna-Liisa Vannamik | Tallinna Spordiakadeemia
Nora-Liis Veisberg | TTÜ Korvpallikool
Lisandra Vetesina | Tallinna Spordiakadeemia
Greeta Üprus | Stjarnan (ISL)

Toimetaja: Henrik Laever

