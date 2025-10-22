X!

Malõgina alustas Walesis W100 turniiri kindla võiduga

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti esireket Elena Malõgina mängib sel nädalal Wrexhamis tugevaimal võimalikul ITF-i turniiril, mis on W100 tasemega. Avaringis oli Malõgina võidukas.

Malõginal oli loosiga õnne, sest ta kohtus vabapääsme saanud Briti mängija Freya Christiega, kes on edetabelis alles 700. kohal, vahendab Tennisnet.ee.

Eesti esireket võitis 6:0, 6:4. Teises setis teenis Malõgina ainsa murde alles viimases geimis, kus vastane oli oma servil 40:0 ees, aga siis võitis Malõgina viis punkti järjest.

Teises ringis kohtub Malõgina Katarina Kuzmovaga (Slovakkia, WTA 377.), kes lülitas välja teisena asetatud Camilla Rosatello (Itaalia, WTA 210.). Turniir on W100 taseme kohta üllatavalt nõrk, aga sel nädalal peetakse koguni kolm WTA125K turniiri,  mis ilmselt on endale tõmmanud lõviosa maailma teise saja mängijatest.

Toimetaja: Anders Nõmm

Malõgina alustas Walesis W100 turniiri kindla võiduga

