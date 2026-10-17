Glinka langes tasavägise mängu järel konkurentsist

Eesti tennisistil Daniil Glinkal (ATP 178.) ei õnnestunud Kasahstanis Almatõs toimuval ATP 250 turniiril põhitabelisse pääseda.

Glinkale loositi kvalifikatsiooni avaringis vastaseks kolmanda asetusega Aleksandr Ševtšenko, kes asub hetkel maailma edetabelis 111. real ja on varem kuulunud 50 parema sekka.

Ševtšenko võitis esimese seti ühe murde abil 6:3. Teises setis suutsid mõlemad oma pallingut hoida. Tie-break'is rebis Glinka ette 3:0 ja kuigi vastane tuli korraks ühe punkti kaugusele, teenis Glinka lõpuks kindla 7:3 võidu. Otsustav sett kulges sarnaselt teisele setile võrdselt, aga 12. geimis kaotas Glinka seisult 40:30 kolm punkti järjest.