"Spordipühapäev": mis Manchester Cityst saab?

Pühapäeval kell 18.15 algab Vikerraadios spordisaade "Spordipühapäev", mis keskendub sel korral Eesti meeste võrkpallikoondise uuele peatreenerile ning Inglismaa jalgpalliklubi Manchester City pattudele.

Eesti meeste võrkpallikoondise uus peatreener on Rainer Vassiljev. Koondist ootab maailmameistrivõistlustega kulmineeruv aasta. "Spordipühapäevas" võtab oma aastad koondise eesotsas kokku Alar Rikberg.

Aastaid ausa mängu põhimõtetele vilistanud ja klubisse meeletutes kogustes naftaraha pumbanud Manchester Cityt ähvardab karm karistus. Teeme põhjaliku ülevaate sellest, milles Inglismaa tippklubi süüdistatakse, kuidas on City 10 aasta jooksul kuhjunud patud mõjutanud väljakul toimuvat ja mis saab edasi. Tausta avavad vandeadvokaat Mart Parind ja jalgpalliajakirjanik Kristjan Jaak Kangur.

Tiit Karuksi kommentaar on seekord pühendatud hiljuti 90. sünnipäeva tähistanud legendaarsele spordifotograafile Lembit Peeglile.