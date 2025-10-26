X!

Malõgina kaotas Briti tulevikutähele ka Walesis

Tennis
Tennis

Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 581.) langes teist turniiri järjest välja 16-aastase briti Mika Stojsavljevici käe läbi, seekord Wrexhami W100 turniiri poolfinaalis.

Nüüd üheksa mängu järjest võitnud Stojsavljevic teenis Malõgina üle 6:2, 6:0 võidu, kirjutab Tennisnet.ee.

Oma ainsad kaks geimi teenis Malõgina teise seti lõpus, kui ta oli juba 0:4 taga. Teises setis andis Malõgina seisul 0:2 oma servil 40:0 edu käest ja sellega oli mäng otsustatud, ehkki näiteks kaks viimast geimi olid veel pikad ja võitluslikud.

Eelmise nädala Birminghami W35 turniiri avaringis kaotas Malõgina noorele britile samuti kahes setis, lõpuks jõudis 16-aastane serblasest isale ja poolatarist emale sündinud Stojsavljevic ka turniiri võiduni. 

Malõgina teenitud 36 punkti on piisav, et tõusta tagasi WTA edetabeli 500 parema hulka, vahendab portaal. Jooksvas edetabelis on Malõgina 498. kohal ega tohiks sealt enam allapoole kukkuda.

Toimetaja: Anders Nõmm

