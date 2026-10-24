Hein ja Werder teenisid võõrsil hooaja kolmanda võidu

Werder alustas kohtumist hästi, kui Niclas Füllkrug realiseeris seitsmendal minutil penalti. 25. minutil sai sakslane uuesti 11 meetri pealt lüüa ja ta ei eksinud ka sel korral, viies külalised juhtima 2:0. Poolajapausile mindi siiski üheväravalise eduga, sest 33. minutil tegi skoori Mainzi kaitsemängija Anthony Caci.

Teise poolaja alguses taastas Ludovit Reis Werderi kaheväravalise edu, aga see kestis vaid kaks minutit ning Jae-Sung Lee tõi võõrustaja taas värava kaugusele. Mainz tekitas seejärel veel omajagu ohtlikke olukordi, aga Heina seljatagune jäi puhtaks ja Werder vormistas võõrsil 3:2 võidu.

Mainz tegi eestlase väravale kokku 18 pealelööki, millest kaheksa läksid raamidesse ehk Heina arvele jäi kuus tõrjet.

Bremeni klubi on esimese seitsme mänguvooruga kogunud kolm võitu ja kolm viiki, 12 punktiga jätkatakse Bundesligas kuuendal kohal. Tabeli tipus on 14 punkti kogunud Müncheni Bayern, sama palju punkte on ka Dortmundi Borussial. Esiviisikusse kuuluvad veel Freiburg, Leverkuseni Bayer (mõlemad 13 p), Leipzig on 12 punktiga viies.