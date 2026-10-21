Wawrinka alistas karjääri eelviimasel nädalal endast 21 aastat noorema mehe

Avasetis kuus ässa servinud Wawrinka võitis oma esimeselt servilt 17 punktist 16, teises setis sundis ta endast 21 aastat nooremat vastast tegema 16 lihtviga, aga ta ei suutnud kolmes erinevas geimis murdepalle realiseerida ning kiire lõppmäng kuulus Landalucele.

Otsustava seti avageimis õnnestus Wawrinkal oma servil tulla välja 0:40 kaotusseisust, jälle jäid murdepallid realiseerimata - sealjuures seisul 6:5 kolm matšpalli -, aga kiires lõppmängus sooritas Šveitsi tennisekuulsus kolm minimurret ja võitis kohtumise kahe tunni ja 50 minutiga.

Wawrinka servis kohtumise jooksul 16 ässa ja võitis oma esimeselt servilt 84 protsenti punktidest, 37 äralöögi kõrval läks talle kirja 29 lihtviga. 41 aasta ja kuue kuu vanuselt sai temast Jimmy Connorsi, Ivo Karlovici ja Feliciano Lopezi järel neljas vanim ATP turniiril alates 1990. aastast mängu võitnud mees.

Lyoni turniiril on kõrgeima asetusega mängijaks maailma kuues reket Flavio Cobolli, kellega Wawrinka nüüd teises ringis vastamisi läheb. Varem saviliivaväljakutel toimunud turniir jäeti eelmisel aastal ära, aga toodi selleks hooajaks kalendrisse siseväljakutele tagasi.

Wawrinka lõpetab karjääri järgmisel nädalal kodupubliku ees Baselis toimuval turniiril.