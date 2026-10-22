Neel ja Olmos langesid veerandfinaalis välja

Kolmanda paigutusega Neel ja Olmos kaotasid paarismänguturniiril paarile Isabelle Haverlag (Holland) - Lilli Tagger (Austria) 3:6, 6:7 (4:7). Seejuures oli Neelil ja Olmosel teises setis seisul 6:5 sett-pall, mis jäi aga kasutamata.

Turniiri esimeses ringis said Neel ja Olmos jagu Taiwani paarist Cho I-hsuan - Cho Yi-tsen 6:7 (4:7), 6:3, 11:9.

Üksikmänguturniiril on jõutud veerandfinaalideni, kus kohtuvad Ann Li (USA) - Lilli Tagger (Austria), Talia Gibson (Austraalia) - Ashlyn Krueger (USA), Katie Boulter (Suurbritannia) - Antonia Ružic (Horvaatia) ja Mary Stoiana (USA) - Katerina Siniakova (Tšehhi).