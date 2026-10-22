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Neel ja Olmos langesid veerandfinaalis välja

Tennis
Ingrid Neel - Giuliana Olmos
Ingrid Neel - Giuliana Olmos Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Tennis

Eesti tennisist Ingrid Neel ja tema mehhiklannast mängupartner Giuliana Olmos pidid Osakas toimuval WTA 250 taseme turniiril pakkima reketid veerandfinaali järel.

Kolmanda paigutusega Neel ja Olmos kaotasid paarismänguturniiril paarile Isabelle Haverlag (Holland) - Lilli Tagger (Austria) 3:6, 6:7 (4:7). Seejuures oli Neelil ja Olmosel teises setis seisul 6:5 sett-pall, mis jäi aga kasutamata.

Turniiri esimeses ringis said Neel ja Olmos jagu Taiwani paarist Cho I-hsuan - Cho Yi-tsen 6:7 (4:7), 6:3, 11:9.

Üksikmänguturniiril on jõutud veerandfinaalideni, kus kohtuvad Ann Li (USA) - Lilli Tagger (Austria), Talia Gibson (Austraalia) - Ashlyn Krueger (USA), Katie Boulter (Suurbritannia) - Antonia Ružic (Horvaatia) ja Mary Stoiana (USA) - Katerina Siniakova (Tšehhi).

Toimetaja: Siim Boikov

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