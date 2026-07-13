Malõgina jõudis Roomas WTA Challengeril põhiturniirile

Eesti esireket Elena Malõgina sai Roomas alanud WTA 125 kategooria ehk WTA Challengeri tenniseturniiril raske võidu ja pääses põhiturniirile.

Kvalifikatsioonis mängitigi vaid üks ring. Esimesena asetatud Malõgina sai kaks tundi ja 42 minutit kestnud kohtumises 7:5, 4:6, 7:6 (2) jagu itaallanna Viola Turinist.

Otsustavas setis oli Malõginal esimene matšpall seisul 5:3, aga siis suutis Turini servi hoida ning Malõgina võttis võidu teisel matšpallil.

Malõgina servis mängu jooksul kaks ässa ja tegi ühe topeltvea, Turini sai kirja kaks ässa ja seitse topeltviga. Malõgina realiseeris 13 murdevõimalusest seitse, Turini suutis 17 murdepallist ära kasutada samuti seitse.

Mängitud punktidest võitis Malõgina 113 ja Turini 106.

Põhiturniiri avaringis läheb edetabelis 312. reale kerkinud Malõgina vastamisi neutraalse lipu all mängiva Sofia Lanserega (WTA 276.).

Võidu korral võib teises ringis oodata turniiril esimesena asetatud Hispaaniat esindav Oksana Selekhmeteva (WTA 88.), kes kohtub avaringis bulgaarlanna Elizara Yanevaga (WTA 196.).