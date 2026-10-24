Jefimova teenis USA-s taas võidu, Iltšišin tegi Harvardi eest debüüdi

Ujuja Eneli Jefimova teenis USA üliõpilasliiga (NCAA) põhihooajal järjekordse võidu rinnuliujumises ning pani esmakordselt end sel hooajal proovile kroolisprindis. Harvardi ülikooli eest debüüdi teinud Mark Iltšišin kohendas Eesti rekordit enam kui 15 sekundiga.

Jefimova ja North Carolina State naiskond võttis ette kahetunnise autosõidu ning ööl vastu laupäeva oldi võistlustules North Carolina Wilmingtoni (UNCW) kodubasseinis, kus kolmandaks konkurendiks oli Tulane võistkond, vahendab PriitSwim.com.

Eestlanna ujus 200 jardi rinnuli, kus teenis ajaga 2.11,73 ülekaaluka alavõidu. Nädal aega tagasi Eesti rekordiks 2.06,19 ujunud Jefimova edestas järgnevaid enam kui seitsme sekundiga. Ühe rekordi siiski Jefimova ujus, sest kunagi varem ei ole Wilmingtoni basseinis naisujuja 200 jardi rinnuli nii kiirelt läbinud.

Esmakordselt sel aastal võttis eestlanna ette 50 jardi vabaujumise sprindi. Ta läbis kaks basseinipikkust ajaga 24,00, mis andis viienda koha. Elus alles teist korda võistlusolukorras 50 jardi vabalt ujunud Jefimova tippmark on jaanuarist 23,77. Aeg 24,00 ei tõsta Jefimovat siiski Eesti hooaja edetabeli liidriks. Kiireim on seni olnud Egle Salu (22,89), alla 24 sekundi on ujunud ka Kirke Madar (23,36), Karolin Victoria Kotsar (23,96). Eesti rekord on 2009. aastast Triin Aljandi nimel numbritega 21,78.

Kokkuvõttes saavutas NC State naiskond UNCW üle 204:54 võidu ja Tulane'i vastu tuli võit skooriga 203:57.

Tänavu Harvardi ülikooliga liitunud 1500 meetri vabaujumise Eesti rekordimees Mark Iltšišin alustas USA karjääri rahvusrekordiga. Iltšišin ja Harvard kohtusid MIT meeskonnaga. Eestlasel oli menüüs ainult 1000 jardi vabaujumine, mille ta ka võitis. Aeg 9.10,01 on endisest Eesti rekordist, mis kuulus Peeter-Pearu Põllu nimele lausa 15 sekundit nobedam.

Harvardi ülikooli rekord 1000 jardi vabaujumises on ujutud tänavu Will Mulgrew esituses ajaga 8.38,01. Kooli läbi aegade esikümnesse pääsemiseks tuleks ujuda 8.58,18. Kokkuvõttes oli Harvardi meeskonna ülekaal mäekõrgune. Dual meet'i võit teeniti tulemusega 236:60. Uuesti on Iltšišin võistlustules 7. novembril.