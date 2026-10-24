Karelson ja Nabi said teada MM-i avavastased
Eesti maadlejad Richard Karelson ja Heiki Nabi alustavad pühapäeval Astanas maailmameistrivõistlustega ja mõlemad on praeguseks saanud teada ka oma esimese vastase.
Kuni 97 kilogrammi kaaluvate meeste seas heitlev Kreeka-Rooma maadleja Karelson kohtub esimeses ringis hiinlase Wang Zegangiga, kelle näol on tegemist tänavuste Aasia meistrivõistluste pronksmedaliomanikuga.
Edu korral ootab eestlast teises ringis kas Fadi Rouabah (Alžeeria) või Alex Kessidis (Roots). Viimane on madalamates kaaludes võitnud MM-idelt ja EM-idelt kokku kolm medalit.
Kõige raskemate meeste seas heitlev Nabi läheb esimeses ringis kokku mullusel kuni 23-aastaste MM-il hõbemedali võitnud armeenlase Razmik Kurdjaniga. Edu korral ootab teises ringis aga mullune MM-hõbe ja EM-pronks Darius Vitek (Ungari).
Maadluse maailmameistrivõistlused said alguse laupäeval ja kestavad pühapäeva, 1. novembrini. Eesti maadlejad tulevad areenile pühapäeval, 25. oktoobril.
Toimetaja: Siim Boikov