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Malõgina pääses Wrexhamis põhitabelisse, Neel sai Jaapanis edasi

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Eupago Porto Open/Facebook
Tennis

Eesti tennisistid Elena Malõgina ja Ingrid Neel olid esmaspäeval edukad, Malõgina jõudis Wrexhamis toimuval W100 turniiril põhitabelisse ja Neel pääses Osakas toimuval WTA250 turniiril veerandfinaali.

Maailma edetabelis taas karjääri parimat kohta parandanud Malõgina (WTA 263.) alistas Suurbritannias Wrexhamis toimuva turniiri kvalifikatsionis kohaliku mängija Alice Gillani 6:3, 6:2. Eesti naiste esireket lõi viis ässa ja ühtegi topeltviga ei teinud, vastane ässa kirja ei saanud, kuid tegi ühe topeltvea. Malõgina sai 11 võimalust murda ja realiseeris neist kolm.

Selle võiduga pääses Malõgina ühtlasi põhitabelisse, kus kohtub avaringis seitsmenda asetusega šveitslanna Susan Bandecchiga (WTA 139.).

Võidurõõmu tundis ka Ingrid Neel, kes pääses Osakas toimuva turniiril paarilise Giuliana Olmosega veerandfinaali. Eestlanna ja mehhiklanna alistasid Taiwani tennistid Yi Tsen Cho ja I-Hsuan Cho 6:7 (4), 6:3, 11:9.

Veerandfinaali vastased selguvad teisipäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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