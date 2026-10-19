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Tuntud tennisepaar läks lahku

Tennis
Gael Monfils ja Elina Svitolina.
Gael Monfils ja Elina Svitolina. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Tipptennisistid Elina Svitolina ja Gael Monfils lahutavad abielu.

Svitolina ja Monfils leidsid teineteist 2019. aastal ja abiellusid 2021. aasta kevadel. Poolteist aastat hiljem tõi Svitolina ilmale tütre Skai. Otsusest lahku minna teatas esmaspäeval ühismeedias Svitolina.

Svitolina tõdes pöördumises, et Venemaa agressioonisõda tema kodumaal Ukrainas on vaatamata Monfilsi toele sügavalt mõjutanud. Septembris sai Svitolina Kiievis paiknev padelikeskus Venemaa rünnaku tõttu kahjustada.

"Kõik teavad, kui palju Ukraina mulle tähendab, aga olen harva rääkinud sellest, mida see sõda on minuga teinud. Gael nägi seda kõike ja on kogu aeg mind hoidnud. Võitlesime sellega koos, kuid mõned lahingud toimuvad nii sügaval sinu sees, et armastus ei suuda neid ületada," kirjutas Svitolina.

"Aja jooksul mõistsin, et pean ise oma tee tagasi leidma ja seda ma abielus teha ei saa. See on kõige raskem asi, mida olen kunagi pidanud ütlema inimesele, keda armastan. Gael kuulas mind ning austas minu soove tugevuse ja väärikusega, mida ma eales ei unusta. Meie abielu on küll lõppenud, kuid jääme perekonnaks," lisas ta.

Svitolina pöördumine ilmselt annab aimu, miks otsustas Monfils oma karjääri oodatust varem lõpetada.

Toimetaja: Henrik Laever

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