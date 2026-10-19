Hiina tippturniirid võitsid Chwalinska ja Davidovich Fokina

Sel hooajal suure läbimurde teinud Chwalinska teenis oma karjääri kaalukaima tiitli 2:6, 6:4, 6:2 võiduga britt Sonay Kartali üle. Ligi kolm tundi kestnud finaalis leidis otsustav pööre aset teises setis, kui Chwalinska asus murde järel juhtima 4:3, kaotas seejärel oma servigeimi, kuid murdis uuesti vastase oma. Kartal sooritas matši jooksul rohkem äralööke (32:23), aga tegi ka rohkem lihtvigu (36:27).

Chwalinska lülitas teel finaali konkurentsist välja teiste seas 10. asetusega Iva Jovici ja seitsmenda asetusega Iga Swiateki. Poolatar tõusis maailma edetabelis karjääri kõrgeimale 11. positsioonile, seejuures murdis ta esisajasse alles juuni alguses pärast Prantsusmaa lahtistel finaali jõudmist. Kartal tegi maailma edetabelis veel vägevama tõusu, kerkides 170. kohalt 49. kohale.

Davidovich Fokina alistas kõrgetasemelise Shanghai turniiri finaalis kaks ja pool tundi kestnud lahingus 1:6, 7:6 (5), 6:4 tulemusega kaasmaalase Rafael Jodari. 27-aastase hispaanlase jaoks oli tegu nii käimasoleva hooaja kui ka kogu karjääri kolmanda ATP tiitliga. Juunis võidutses ta kodumaal Mallorcal 250 taseme turniiril ja septembris Hiinas Chengdus peetud 250 taseme turniiril. Maailma edetabelis hüppas Davidovich Fokina 13. kohale ning Jodar 11. kohale.