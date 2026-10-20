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Paarismängus võidu teeninud Tamme ootab Hiinas kolmanda asetusega vastane

Tennis
Kristjan Tamm
Kristjan Tamm Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti neljas reket Kristjan Tamm (ATP 1113.) mängib kolmandat nädalat järjest Hiinas, seekord Shenzheni World Tennis M15 turniiril.

Esimesena pidas Tamm paarismängu, kus sai võidu otsustavas geimis. Tamm ja Shao Zhang võitsid Hiina paari Shijie Zhen - Yue Xia 2:6, 6:2, 10:3, vahendab tenniseportaal Tennisnet.ee.

Alles teise seti neljandas geimis said Zhang ja Tamm esimese murde ning sealt edasi valitsesid mängu. Tie-break'is võitsid nad seisult 4:3 kuus punkti järjest.

Üksikmängus on Tammel keeruline vastane, sest ta kohtub neutraalsena mängiva Timofei Derepaskoga (ATP 609.), kes on kolmandana asetatud. See kohtumine toimub Shenzhenis kolmapäeval.

Toimetaja: Anders Nõmm

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