Paarismängus võidu teeninud Tamme ootab Hiinas kolmanda asetusega vastane

Esimesena pidas Tamm paarismängu, kus sai võidu otsustavas geimis. Tamm ja Shao Zhang võitsid Hiina paari Shijie Zhen - Yue Xia 2:6, 6:2, 10:3, vahendab tenniseportaal Tennisnet.ee.

Alles teise seti neljandas geimis said Zhang ja Tamm esimese murde ning sealt edasi valitsesid mängu. Tie-break'is võitsid nad seisult 4:3 kuus punkti järjest.

Üksikmängus on Tammel keeruline vastane, sest ta kohtub neutraalsena mängiva Timofei Derepaskoga (ATP 609.), kes on kolmandana asetatud. See kohtumine toimub Shenzhenis kolmapäeval.