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Viis kolmest tabanud Hermet aitas Dijoni võidule

Korvpall
Kregor Hermet
Kregor Hermet Autor/allikas: JDA Dijon Basket
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Kregor Hermet tegi Prantsusmaa kõrgliigas vinge mängu ning aitas oma koduklubi Dijoni võõrsil võidule.

Eestlase koduklubi haaras võõrsil Saint-Quentini vastu varakult ohjadest ja tormas avaveerandil 13 punktiga juhtima, aga võõrustaja jõudis teisel veerandil kahe punkti kaugusele. Poolajapausiks taastas Dijon siiski 13-punktilise edu ja kolmandal veerandil kasvas edu 16 punkti peale, kuid Saint-Quentinil leidis taas vastuse.

Võõrustaja lihvis neljandal veerandil vahe neljale punktile, aga Dijon mängis otsustavatel hetkedel kindlamalt ja vormistas 91:81 (25:21, 24:15, 22:27, 20:18) võidu.

Hermet veetis platsil 25 minutit ning viskas selle aja jooksul 19 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 5/5), jagas kaks resultatiivset söötu, haaras ühe lauapalli ja tegi ühe vaheltlõike. Üleplatsimeheks kerkis neljandal veerandil säranud Silas Melson, kes kogus 22 punkti ja neli lauapalli, Saint-Quentini parim oli 14 punkti visanud Axel Toupane.

Dijon on võitnud Prantsusmaa kõrgliigas kõik viis mängu ning asetseb liigatabeli tipus. Villeurbanne'i ASVEL ja Paris Basketball on samuti täiseduga alustanud, kuid pidanud seni neli kohtumist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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