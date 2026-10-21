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Malõgina võitis paarismängu, Roots pääses põhiturniirile

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Caldas da Rainha Ladies Open/Facebook
Tennis

Kolm Eesti naistennisisti mängisid teisipäeval World Tennis turniiridel ja kaks neist olid edukad. Elena Malõgina alustas Wrexhami W100 turniiri paarismängus võidukalt ning Andrea Roots pääses Sharm El Sheikhis W15 põhitabelisse.

Malõgina ühendas paarismängus jõud Alicia Dudeneyga (Suurbritannia), kellega koos on Eesti esireket võitnud kaks World Tennis W50 turniiri. Avaringis võitsid Dudeney/Malõgina Anita Wagneri (Bosnia) ja Noma Noha Akugue (Saksamaa) 7:6, 6:1. Veerandfinaalis kohtuvad Dudeney/Malõgina neljandana asetatud Hiroko Kuwata (Jaapan) ja Ankita Rainaga (India). Malõgina alustab üksikmänguturniiri kolmapäeval seitsmendana asetatud Susan Bandecchi (Šveits, WTA 139.) vastu, vahendab Tennisnet.ee.

Andrea Roots võitis Sharm El Sheikhis kvalifikatsiooni otsustavas ringis Jelizaveta Gurjanova (-) pingelises mängus 4:6, 6:4, 10:7. Põhitabeli avaringis kohtub ta seitsmendana asetatud Victoria Pohlega (Saksamaa, WTA 832.).

Lähedal oli kvalifikatsioonist edasipääsule ka Elizabeth Jürna Loule W35 turniiril, aga ta kaotas otsustavas mängus Polina Issakovale (Ukraina) 2:6, 6:3, 9:11.

Toimetaja: Henrik Laever

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