Elena Malõgina langes Poolas välja

Elena Malõgina jaoks lõppes Bytomi World Tennis W75 turniir neljapäeval, kui eestlanna pidi nii üksik- kui ka paarismängus vastu võtma kaotuse.

Üksikmängus sai Malõginale teist turniiri järjest saatuslikuks kaotus itaallasele Gaia Maduzzile (WTA 574.). Malõgina kaotas Maduzzile ka eelmine nädal Krakowis teises ringis tulemusega 2:6, 1:6. Sel korral algas mäng sarnaselt, seisul 0:4 koitis Malõginale taas kindel kaotus, kuid sellest seisust alates mäng hoopis võrdsustus, vahendab tennisnet.ee.

Esimeses setis sai Malõgina veel ühe murde, kuid 3:6 kaotusest pääsu polnud. Teises setis oli Malõgina 3:0 ja 4:2 ees, kuid jäi siis taha 4:5 ning itaallannal oli kasutada oma serv. Malõgina päästis kaks matšpalli ja viigistas seisu, ent ikkagi kaotas kaks viimast geimi ja mängu 3:6, 5:7.

Paarismängus oli Malõgina partner tšehhitar Ivana Sebestova, aga ka selles mänguliigis sai Eesti esireket kaotuse 3:6, 5:7. Avaringi kohtumises Anastassia Zolotarjova (-) ja Anita Wagneriga (Bosnia ja Hertsegoviina) olid Malõgina/Sebestova pidevalt tagaajaja osas. Esimeses setis jõudsid nad seisult 1:3 viigini 3:3, aga kaotasid kolm viimast geimi. Teises setis olid vastased ees 4:1, kuid Eesti/Tšehhi paar suutis viigistada 4:4. Seisult 5:5 kaotati siiski kaks geimi.

Üksikmängu maailma edetabelis asetseb eestlanna 316. ning paarismängu edetabelis 254. kohal.