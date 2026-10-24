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Hiline penalti jätkas Hertha võimsat minekut, Gouram platsil

Jalgpall
Soufian Gouram
Soufian Gouram Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Nordphoto
Jalgpall

Saksamaa jalgpalli esiliigas jätkab ülivõimsa liidrina Soufian Gourami koduklubi Berliini Hertha, kes sai üheksandas voorus ühe viigi kõrvale juba kaheksanda võidu, alistades hilisest penaltist 1:0 Bielefeldi Arminia.

Mängu pigem domineerinud Hertha otsis võiduväravat pikalt ning asjad hakkasid juhtuma alles päris mängu lõpus. 85. minutil tühistati VAR-i abiga Luca Schüleri tabamus, 90+3. minutil anti aga nurgalöögijärgses olukorras Herthale käega mängu eest omakorda penalti, mille endine Horvaatia koondislane Josip Brekalo realiseeris, vahendab Soccernet.ee.

Eesti noortekoondisi esindanud Gouram sekkus mängu otsustavateks minutiteks, pääsedes platsile 78. minutil vahetusest.

Üheksa mänguga juba 25 punkti kogunud Hertha on Bundesliga 2 kindel liider, edestades selles voorus laupäeva hilisõhtul mängivat Nürnbergi seitsme ja kolmandal kohal olevat Wolfsburgi juba üheksa punktiga.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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