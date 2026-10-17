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Swiatek ja Ostapenko said poolfinaalis üllatuskaotused

Tennis
Jelena Ostapenkost jagu saanud Sonay Kartal.
Jelena Ostapenkost jagu saanud Sonay Kartal. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Tennis

Hiinas Wuhanis toimuval kõrgeima taseme WTA tenniseturniiril langesid nelja parema seas konkurentsist välja Iga Swiatek (WTA 9.) ja Jelena Ostapenko (WTA 34.).

Esimesena pakkis reketi Läti esinumber Ostapenko, kes alistus tasavägise lahingu järel britt Sonay Kartalile 6:7 (9), 6:7 (5). Kartal jäi mõlemas setis 1:4 kaotusseisu ja pidi ühtlasi mõlemas setis tõrjuma kolm settpalli.

Pika vigastuspausi tõttu maailma edetabelis 170. reale langenud Kartalist sai kõige madalama edetabelikohaga mängija, kes jõudnud kõrgeima kategooria turniiril finaali alates selle formaadi kasutuselevõtust 1990. aastal. Finaali jõudmisega tõuseb Kartal järgmises maailma edetabelis tagasi 50 parema sekka ja võtab Katie Boulterilt ära Suurbritannia esireketi staatuse.

Teine poolfinaal oli poolataride siseasi. Matšieelne soosik Swiatek ei suutnud favoriidi staatust õigustada ja kaotas oma heale sõbrannale Maja Chwalinskale (WTA 22.) 5:7, 1:6. Swiatek läks esimeses setis juhtima 5:3, misjärel võitis Chwalinska järgmisest 11 geimist 10.

Kartal on varem üksikmängus võitnud ühe WTA 250 taseme turniiri ja Chwalinska kolm WTA 125 turniiri.

Toimetaja: Henrik Laever

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