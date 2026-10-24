TV 10: Üheksavõistluse võitis ka sulgpalli mängiv Risto Rajasaar

Uus kooliaasta on alanud ja oktoobris on nii koolidel kui noorsportlastel aeg mõelda TV 10 Olümpiastarti sarjas osalemisele. Juba novembris algavad 56. hooaja piirkondlikud eelvõistlused. Sari ootab jätkuvalt starti kõiki 10- kuni 14-aastaseid noori, kes käivad erinevate spordialade treeningutel ja ka neid, kelle sporditegemine piirdub kehalise kasvatuse tunniga. Et iga hooaeg kulmineerub mitmevõistlusega, siis on nüüd hea aeg vaadata üle suvise finaali sangarid.

TV 10 Olümpiastarti sarja 55. hooaja vanema vanusegrupi poiste üheksavõistlus pakkus Valgas üksjagu närvikõdi, sest nagu ikka, oli eneseületamisi ja altminekuid.

Osavaim oli Ida-Virumaal harjutav 14-aastane Risto Rajasaar. Esmalt 60 meetrit 7,84 sekundiga sprintinud, siis 5.30 kaugust ja 1.64 kõrgust hüpanud Toila Gümnaasiumi õpilane kogus 7693 punkti ja viis koju uhke jalgratta ning Valter Külveti nimelise ketta. Usinalt ja edukalt ka sulgpalliga tegelev Risto edestas lähimat konkurenti 273 punktiga. Alavõidud sai ta 68 meetriga palliviskes ja 16 meetriga kuulitõukes.

"Päris mitu rekordit tegin ja olen väga uhke enda üle. Kuigi kettaheites oli ring libe, siis mul tuli päris hästi välja ja ka vihmas toimunud teivashüppega sain hakkama. Olen 1.83 pikk ja olen kergejõustikuga tegelenud kaks aastat. Mängin ka sulgpalli ja käin kooli esindamas mitmetel aladel," ütles ERR-ile mitmevõistluse võitja.

Kergejõustikutrennis käib Rajasaar Jõhvis, kus teda juhendab Marko Pärn. TV 10 sarjas on Risto osalenud mitu hooaega, kuid esimest korda õnnestus tal finaalis võita mitmevõistlus. Viimastel aladel tuli pingutada vihmasajus. "Suurepärane tulemus. Siia tulles olime kindlad, et koht esikuuikus ja medal oleks korda minek, aga lõpuks juhtus nii, et on võidumees ja täitsa korraliku summaga," rõõmustas võitja treener Marko Pärn.

Oskar Kollo Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Perekonna traditsioone sarjas jätkav 14-aastane Oskar Kollo Tallinna Jakob Westholmi Gümnaasiumi võistkonnast pälvis teise koha 7420 punktiga. Alavõidu teenis Oskar 60 meetri tõkkesprindis silmapaistva 8,72 sekundiga. "Olen palju trenni teinud ja lisaks ka individuaalselt jooksmas käinud ning nii olen kiiremaks saanud," rääkis Kollo.

Lisaks jooksudele ka hüpetes head taset näidanud Oskarit juhendab Heiko Väät. Ta osaleb sarjas juba mitmendat hooaega ja on näidanud pidevat arengut. Kaks aastat tagasi oli ta finaalis nooremate poiste seas neljas.

Kollole järgnes 7247 punktiga Rasmus Õisnurm, kes sai alavõidu kaugushüppes. Parimal katsel näitas ta 5 meetri ja 76 sentimeetri peale kandnud hüpet. Laagri Kooli võistkonnale toekad punktid toonud Rasmust juhendab Erko-Hendrik Mõttus. Temast jäi vaid 19 punktiga maha saarlane Ragnar Kurm, kes oli Valgas kõige väledam 60 meetri sprindis 7,68 sekundiga.

Lümanda Põhikooli sihvakas sportlane on sarja vaatajatele juba tuttav tegija, sest kaks aastat tagasi sai ta aste nooremate seas finaalis teise koha. "Ma ütleks, et kõige raskem ala oli kindlasti 1000 meetri jooks. Viimane ala ja pingutus oli raske, sest lõpumeetritel läks tagareis krampi. Kõige lihtsamalt läksid sprindid ja kaugushüppes tegin liivakasti äärel olnud ribale maandudes küünarnuki veriseks," muljetas Kurm.

Selle vanuseklassi sitked võitlejad ületasid mitmeid raskuseid. Vihmaga kulgenud keerukas teivashüppes ühel katsel ebaõnnestunult maandunud Alexander Glubakov sai kokkuvõttes viienda koha. Ruila Põhikooli võistkonna tugisammas noppis ka ühe alavõidu. Alexander näitas 1.76 ületamisega head pöida kõrgushüppes. Auhindadega läks koju ka Joosep Kaal, kes sai kogenud treener Andres Laide juhendamisel 35 lõpetaja seas kuuenda koha. See tähendas, et väikesest Lümanda Põhikoolist jõudis mitmevõistluses kuue hulka lausa kaks poissi.

Vanemate noormeeste kuuevõistluse autasustamine TV 10 hooaja viimasel etapil Valgas Autor/allikas: Tõnis Tõnström/EKJL

Tunamullune nooremate poiste 9-võistluse võitja Marten Kivend Ülenurme Gümnaasiumist kuulus Valgas soosikute ringi ja läks nüüd püüdma esikohta ka vanemas vanusegrupis, kuid pidi kuue ala järel reie tagalihaste valu tõttu finaali katkestama. Eelnevalt oli ta maakondlikul eelvõistlusel saanud kokku pea 8000 punkti. " Olin enne finaali haige ja jalad ei kannatanud teist päeva lõpuni teha," nentis Kivend. Katkestamise järel ergutas ta konkurente. Selle vanuseklassi poisid on koos palju võistelnud, tunnevad üksteist hästi ja oskavad juba luua innustavat atmosfääri.

Vihmaga kulgenud teivashüppes 3 meetri ja 50 sentimeetri ületamisega alavõidu võtnud Keijo Kalja Peetri Põhikoolist oli mitmevõistluses seitsmes. Temast jäi vaid 51 punkti kaugusele Rauno Randloo Tallinna Ühisgümnaasiumist, kes hüppas samuti 3.50 teivast.

See oli eriti hea jõuproov saarlastele, sest esitosinasse mahtus koguni neli Saaremaa poissi. Joonas Puiestee Kuressaare Hariduse Koolist oli üheksas ja Sander Vallik Orissaare Gümnaasiumist kümnest. Viimasel alal, 1000 meetris ainsana kolme minuti piiri alistanud Herbert Hang oli kokkuvõttes üheteistkümnes. Kilomeetri jooksis ta mitmevõistluse lõpus 2 minuti 53,73 sekundiga. Herbert esindab Rakvere Reaalkooli võistkonda. Avaalal 60 meetri sprindis jäi valestardi tõttu nulli peale Trevor Toomiste.

Tartu Kristlikus Põhikoolis õppiv Trevor näitas eksimuse järel kõva iseloomu ja sisu. Ta tegi ülejäänud kaheksa ala tugeva emotsiooniga lõpuni ja sai koha.

Kergejõustiku kuningas rohujuure tasandil ei külmeta. Üle Eesti jagub tahtejõu ja oskustega poisse, kes hindavad mitmevõistluse võlu ja valu.

Uue hooaja esimene vabariiklik etapp toimub 5. detsembril Võrus, kus kavas üksikalad. Koolivõistkondade registreerimise infot ja sarja reegleid on võimalik lugeda SIIN. Vabariiklikud etapid jõuavad taaskord ka saadetena teleekraanile.