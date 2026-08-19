Malõgina alustas Krakowis võidukalt

Paarismängus Malõgina seekord ei osale.

Teises setis alustas Malõgina veelgi jõulisemalt, tehes kohe kaks murret ja minnes ette 3:0. Seejärel kasvatas ta edu 5:1-le. Bednarz suutis ühe murde tagasi võtta, kuid seisul 5:3 lõpetas Malõgina kohtumise vastase servigeimi murdmisega. Kokku sai Eesti esireket kirja kuus murret, Bednarz kolm.

Avaseisus jäi Malõgina küll 0:2 kaotusseisu, kuid viigistas mängu 2:2-le ja läks peagi 4:2 juhtima, vahendab Tennisnet.ee.

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