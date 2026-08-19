Malõgina alustas Krakowis võidukalt
Krakowis toimuval World Tennis W35 turniiril teisena asetatud Eesti esireket Elena Malõgina (WTA 319.) alistas avaringis Zuzanna Bednarzi (Poola, WTA 835.) 6:4, 6:3.
Avaseisus jäi Malõgina küll 0:2 kaotusseisu, kuid viigistas mängu 2:2-le ja läks peagi 4:2 juhtima, vahendab Tennisnet.ee.
Teises setis alustas Malõgina veelgi jõulisemalt, tehes kohe kaks murret ja minnes ette 3:0. Seejärel kasvatas ta edu 5:1-le. Bednarz suutis ühe murde tagasi võtta, kuid seisul 5:3 lõpetas Malõgina kohtumise vastase servigeimi murdmisega. Kokku sai Eesti esireket kirja kuus murret, Bednarz kolm.
Teises ringis ootab Malõginat ees kohtumine itaallanna Gaia Maduzziga (WTA 601.).
Paarismängus Malõgina seekord ei osale.
Toimetaja: Lisette Holst