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Tiitlit kaitsev New York Knicks on alustanud hooaega kahe kaotusega

Korvpall
Boston Celtics - New York Knicks, Jayson Tatum viskel
Boston Celtics - New York Knicks, Jayson Tatum viskel Autor/allikas: SCANPIX / Getty Images via AFP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA jäi eelmise hooaja meister New York Knicks võõrsil alla Boston Celticsile 103:107 (27:26, 22:24, 24:33, 30:24) ja on alustanud nüüd uut hooaega kahe kaotusega.

Bostoni võidu vormistamisel oli suuri teeneid Jayson Tatumil, kes viskas teisel poolajal 25 punkti ja oma klubi viimasest kaheksast seitse, nii et New Yorgi viimase veerandi ponnistusest ei piisanud.

Kokku jäi Tatumi arvele üleplatsimehena 26 punkti. Lisaks oli ta üheksa lauapalliga oma meeskonna parim lauavõitleja ja ta jagas ka seitse resultatiivset söötu.

Koguni kolm New Yorgi mängijat sooritas kaksikduubli, neist O.G. Anunoby ei jäänud kaugele ka kolmikduublit, sest 20 punkti ja kümne lauapalli kõrval jagas ta kaheksa tulemuslikku söötu.

Bostoni jaoks oli tegemist hooaja esimese võiduga, aga New Yorgil on kirjas kaks kaotust. Avamängus tuli kodus tunnistada ka LeBron Jamesi uue klubi Philadelphia 76ersi paremust.

Kaks kaotust on kirjas ka Miami Heatil, kuhu suvel siirdus Giannis Antetokounmpo. Ta viskas küll 36 punkti ja võttis 12 lauapalli, aga siiski tuli kodus tunnistada Detroit Pistonsi 128:111 (41:26, 24:27, 38:27, 25:31) paremust.

Tasavägise kohtumise pidasid San Antonio Spurs ja Houston Rockets. Lõpuks jäi Houston peale 114:110 (32:27, 29:32, 24:22, 29:29). Alperen Sengün tõi võitjatele 29 punkti ja seitse resultatiivset söötu, Victor Wembanyama panustas kodumeeskonna poolelt 25 punkti ja 13 lauapalliga.

Leedu korvpallur Domantas Sabonis sooritas kolmikduubli - 27 punkti, 19 lauapalli, kümme resultatiivset söötu -, aga suurt abi sellest ei olnud, sest kodus tuli alla jääda Portland Trail Blazersile 120:128 (33:27, 31:32, 26:44, 30:25).

Tulemused: Milwaukee - Chicago 125:132, Boston - New York 107:103, Charlotte - Atlanta 81:128, Indiana - Dallas 105:121, Orlando - Minnesota 93:115, Washington - Toronto 102:112, Miami - Detroit 111:128, San Antonio - Houston 110:114, Utah - New Orleans 120:119, Golden State - Memphis 108:111, LA Lakers - LA Clippers 125:117, Sacramento - Portland 120:128.

Toimetaja: Siim Boikov

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