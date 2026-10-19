Malõgina jätkab maailma edetabelis tõusulainel

Malõgina tõusis kahe koha võrra 263. kohale. Praegu osaleb ta Wrexhamis toimuval W100 turniiril, kus sai kvalifikatsiooni avaringis 2:6, 6:2, 6:1 jagu britt Savannah Dada-Mascollist (WTA 1285.) ning läheb esmaspäeval otsustavas ringis vastamisi teise briti Alice Gillaniga (WTA 691.).

Eesti naistest kuulub tuhande parema sekka veel ka Maileen Nuudi, kes on nüüd 820. kohal (+148). Esikümnes ühtegi muutust ei olnud: Jelena Rõbakinale järgnevad Arina Sabalenka, Mirra Andrejeva, Jessica Pegula, Coco Gauff, Elina Svitolina, Karolina Muchova, Linda Noskova, Iga Swiatek ja Marta Kostjuk.

Meeste edetabelis pidi Mark Lajal loovutama ühe koha ja on nüüd 150., kuid Daniil Glinka kerkis 22 positsiooni võrra 156. reale. Markus Mölder langes kümme kohta 868. kohale.

Jannik Sinner omab maailma esireketi staatust, ent ta andis juba mitu nädalat tagasi teada, et käimasoleval kalendriaastal rohkem väljakule ei tule, mis tähendab, et aasta lõpetab esinumbrina Alexander Zverev, kes on praeguse seisuga veel teisel kohal.

Kahele paremale järgnevad Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev (+1), Flavio Cobolli (+1), Felix Auger-Aliassime (-2), Alex de Minaur (+1), Frances Tiafoe (+1) ja Arthur Fils (+1). Novak Djokovic kukkus neli kohta 12. positsioonile.