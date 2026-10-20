Mark Lajal kuulutas hooaja lõppenuks

"Olen viimased kuud maadelnud randmeprobleemiga ning pärast põhjalikku arutelu oma meeskonna ja arstidega otsustasime hooaja enneaegselt lõpetada, et keskenduda täielikult randme täielikule taastamisele," teatas eestlane teisipäeval Instagramis.

"Sel hooajal juhtus palju toredat ja meeldejäävat – just need mälestused võtan endaga kaasa järgmisesse hooaega. Aitäh kõigile toetuse ja armastuse eest kogu aasta vältel; nautisin iga hetke ja hindan teid kõiki väga!! Kohtumiseni väljakul 2027. aastal!"

Lajal jõudis tänavu kolmel Challengeri turniiril finaali, kuid kahjuks lõppesid need kõik vastase võiduga. Lisaks pääses ta esimest korda Mastersi põhitabelisse, kuid Cincinnatis tuli avaringis vastase paremust tunnistada. Septembris tõusis ta oma aegade kõrgeimale ehk 140. kohale.