Tartus koleda kaotuse saanud Transi langus esiliigasse sai kindlaks

Koduses jalgpalli Premium liigas peeti reede õhtul kaks kohtumist, võidulisa teenisid Tartu JK Tammeka ning FC Nõmme United. Ühtlasi sai kindlaks, et JK Narva Trans mängib järgmisel hooajal esimest korda esiliigas.

Trans läks Tamme staadionil 20. minutil juhtima, kui Ahmad Gero karistusalas koha leidis ja pommlöögiga avavärava lõi. Tammeka jahtis seejärel jõudsalt oma tabamust ning 36. minutil sai Joachim Amijekori kaugelt proovida. Kuigi väravavaht tõrjus selle löögi, siis Moussa Sambe oli õigel ajal õiges kohas ning viigistas seisu.

Tammeka läks neli minutit pärast poolajapausi Pavel Marini väravast kohtumist juhtima ning kuigi Tartu tiim jäi 86. minutil Herman Pedmansoni punase kaardi järel vähemusse, jõudsid nad veel kolm palli vastase väravasse lüüa. 88. minutil sai jala valgeks Romet Silov, Sambe lõi esimeselt üleminutitel oma teise ning kaheksandal lisaminutil sai värava kirja ka Pedro Manoel, vormistades Tammekale vinge 5:1 võidu.

Tammeka jaoks oli tegemist hooaja 16. võiduga ning 50 punktiga ollakse liigatabelis viiendal kohal, Nõmme Kaljust vaid ühe punkti kaugusel. JK Narva Transi jaoks tähendab kaotus aga seda, et enam ei ole neil matemaatilist võimalust esiliigasse langemisest pääseda. Trans pole kunagi kõrgliigast välja langenud, kuid vahe Nõmme Unitediga, kes alistas koduväljakul Pärnu Vapruse 4:2, on nüüdseks kasvanud 14 punkti peale.

Vaprus pääses seitsmendal minutil jooksma ning tekitas neli-kahe vastu olukorra. Tristan Pajo leidis kena sööduga Matthias Limbergi, kes kontrarünnaku realiseeris. 33. minutil jõudis Nõmme United aga viigiväravani, kui Egert Õunapuu palli vastase väravasse toksas.

59. minutil läksid külalised esimest korda juhtima, kui Simon Geiger nurgalöögile järgnenud olukorras löögile pääses. Vaprus jõudis 67. minutil Tristan Pajo kauni karistuslöögiga viigini, aga United vastas kiirelt ja skooris kohe lahtimängust, kui Õunapuu karistusalas löögile sai. Pöörased minutid ei saanud sellega aga läbi, sest United läks 72. minutil uuesti rünnakule ning sel korral realiseeris Adyn Torres.

Premium liiga 33. mänguvoor jätkub laupäeval, kui FC Kuressaare võõrustab Paide Linnameeskonda ning Tallinna FCI Levadia võõrustab Harju JK Laagrit. Pühapäeval lähevad Hiiu kunstmurustaadionil vastamisi Nõmme Kalju FC ja Tallinna FC Flora, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.25.