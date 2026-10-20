Swiatek loobus Ningbo turniirist, pilet WTA finaalturniirile libises käest

Endine maailma esireket Iga Swiatek jätab Hiinas Ningbos toimuva keskmise kategooria turniiri vahele ja seetõttu jääb tal ilmselt ka mängimata WTA finaalturniiril.

Alates 2021. aastast kõigil finaalturniiridel mänginud ja 2023. aastal turniiri ka võitnud poolatar oleks Ningbo turniiril pidanud jõudma vähemalt veerandfinaali, et jooksvas tabelis tšehhitarist Karolina Muchovast mööduda.

Eelmisel nädalal Wuhani turniiri poolfinaalis kaasmaalannale Maja Chwalinskale kaotanud Swiatekit segas reielihase vigastus ning ta otsustas Ningbo turniiri vahele jätta. "Olen paaril viimasel nädalal olnud kimpus vasaku reielihase vigastusega ning tunnen, et praegu on õige otsus endale anda aega puhkuseks ja taastumiseks," kirjutas tänavu ainult ühe turniiri võitnud ja maailma edetabelis üheksandale kohale langenud Swiatek sotsiaalmeedias.

Sama vigastus on häirinud ka Wuhanis võidutsenud Chwalinskat, kes jätab samuti Ningbos mängimata.

Tänavu Indian Wellsis toimuval WTA finaalturniiril on koha kindlustanud Jelena Rõbakina, Arina Sabalenka, Mirra Andrejeva, Jessica Pegula, Coco Gauff, Elina Svitolina ja Linda Noskova, teoreetiliselt on Muchovalt võimalik koht üle lüüa veel Marta Kostjukil, kes peab aga selleks nii Ningbos kui Tokyos finaali jõudma ja ühe neist turniiridest ka võitma.