Tamm langes üksikmängus välja, Ojakäär jõudis põhiturniirile

Mõlemas setis läks nii-öelda andmiseks peamiselt lõpugeimides, vahendab Tennisnet.ee. Esimeses setis oli Derepasko murdega ees, aga seisul 4:5 suutis Tamm viimasel hetkel tagasi murda. Paraku järgmises geimis tegi ta seisul 40:30 oma ainsa topeltvea selles setis ja siis kaotas veel kaks punkti. 19-aastane Derepasko lõpetas seti oma serviga.

Teisest setis murdis Derepasko esimest korda Tamme poolt vaadatuna seisuks 4:5, Tamm suutis tõrjel päästa kaks matšpalli ja siis tagasi murda. Järgmine geim tema enda servil oli ka pikk, aga Tamm pidas vastu. Ent ikkagi need kõige viimased geimid läksid vastasele, kes asus tie-break'is 4:0 juhtima ja võitis 7:3.

Oliver Ojakäär (ATP 1126.) pääses USA-s New Yorgi osariigis Ithaca M15 turniiril põhitabelisse, kui alistas ameeriklased Daniel Kliebhani 6:3, 6:4 ja Nathan Goldi 6:4, 6:1. Põhiturniiri avaringis kohtub Ojakäär kanadalase Benjamin Thomas George'iga (ATP 1028.).