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Kuressaares võitnud Paide kerkis liigatabelis teiseks

Premium liiga
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Paide Linnameeskond
Paide Linnameeskond Autor/allikas: Liisi Troska/Jalgpall.ee
Premium liiga

Paide Linnameeskond alistas koduse jalgpalli Premium liiga 33. mänguvoorus FC Kuressaare 1:0 ning kerkis sellega liigatabelis teisele kohale. Tallinna FCI Levadia alistas üleminutite väravast Harju JK Laagri.

Paide läks Saaremaal toimunud kohtumist juhtima 38. minutil, kui Juan Palacios karistusalasse jäänud palli Kuressaare väravasse pommitas. Kaks minutit pärast teise poolaja algust jõudis pall ka paidekate väravasse, kuid VAR-iga konsulteerimise järel määrati selles olukorras suluseis ja värav ikkagi ei lugenud.

Teisel poolajal oli omajagu võimalusi ja Paide jõudis 89. minutil teise tabamuseni, kuid videokohtuniku kontrolli järel jäi ka see lugemata. Sellele järgnes parajalt ohtlik olukord Kuressaare jaoks, kui nad said teisel üleminutil karistusala joonelt karistuslöögi. Marko Meerits tõrjus siiski Deivid Andrease löögi ja Paide sai võõrsil 1:0 võidu.

Hooaja 18. võidu saavutanud Paide Linnameeskond (60 punkti) kerkis liigatabelis teisele reale ning edestab Tallinna FC Florat (58 p) kahe punktiga. Medaliheitlusse üritab veel pürgida Nõmme Kalju FC (51 p), kes võõrustab pühapäeval Florat.

Laupäeva õhtul võõrustas juba Eesti meistritiitli kindlustanud Tallinna FCI Levadia Harju JK Laagrit, kuid kohtumist alustasid paremini külalised, kui Daniil Rudenko kümnendal minutil tõeliselt kauni kauglöögiga Harju juhtima viis. Levadia jõudis 29. minutil Geovani Reisi tabamusest viigini.

Poolajapausile mindigi 1:1 viigiseisul, aga vahetult enne avapoolaja lõppu näidati Levadia ründajale Nikoloz Kutateladzele punast kaarti ja Eesti meisterklubi pidi terve teise poolaja kümnekesi mängima.

Levadia hoog rünnakul jäi tagasihoidlikumaks ja pall jõudis normaalaja lõpus ka nende väravasse, aga VAR-i ga määrati olukorras siiski suluseis. Lõpuks jäi ka Harju kümnekesi, kui Joseph-Albert Ndakalale punast kaarti näidati. Levadia läks seejärel veel korra rünnakule ja Maksimilian Skvortsov realiseeris selle, vormistades Levadiale klubi 28. sünnipäeval 2:1 võidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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