X!

Aigro kohaneb uue hüppetehnikaga: muuta on lihtne, aga välja see ei tule

Suusahüpped
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Suusahüpped

Suusahüppaja Artti Aigro valmistub olümpiatalveks uute treenerite juhendamisel ja püüab kohaneda hüppetehnika muudatustega. Esimene suvine Grand Prix etapp Prantsusmaal näitas, et tööd on veel küllaga.

Eelmisel talvel MK-sarja kokkuvõttes 23. koha saanud Artti Aigro hüpetega Courcheveli suvisel Grand Prix etapil rahule ei jäänud. Aigro harjutab jätkuvalt Norras ja Lillehammeris, aga treenerid on uued.

Norra koondise peatreeneriks tõusis Trondheimi MM-i skandaali järel Rune Velta, Aigro tegemistel hoiavad silma peal Anders Fannemel ja Jermund Lunder. Treenerid on püüdnud Aigro hüppetehnikat pisut muuta, ümberõppimine on võtnud aega.

"Olen natuke näinud vaeva treeneritega kohanemisega ja nende käekirja õppinud lugema. Suve algus on olnud natuke raskem, kui varasematel hooaegadel. Muuta on lihtne, aga nagu näha, siis välja see ei tule," tõdes Aigro.

"Ma võin iga hüpe erinevaid asendeid võtta, aga miski hetkel meelepärane pole olnud. Ei ole kahjuks enda liigutust teha saanud, mida üritatakse mulle hetkel treeneri poolt ette öelda. Ma arvan, et võtan nüüd sammu tagasi, analüüsin ja üritan tehnikatrenne rohkem teha kui hüppemäele minna, et maa peal kõigepealt asjad paika saada."

Rahvusvaheline suusaliit võttis suusahüppajatelt ka uued mõõdud, mille järgi hakatakse eelseisval hooajal hüppekombinesoone kontrollima. Ligi viiendik hüppajatest Courcheveli GP-etapil kontrolli ei läbinud ja võistlusele hüppama ei pääsenud.

"Esimesel etapil suvel karistati millimeetritega ära. Oldi väga ausad ja üleval on samuti range kontroll, kus ei anna kahjuks läbi nihverdada ja peab kõik 100 protsenti tegema," märkis Aigro.

Aigro võistleb järgmisena suvisel viimasel Grand Prix etapil septembri keskel Itaalias.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

22:26

Lätlased EM-i lävele viinud Vassiljev: ma ei ole tabelit põhimõtte pärast vaadanud

22:06

Aigro kohaneb uue hüppetehnikaga: muuta on lihtne, aga välja see ei tule

21:50

ETV spordisaade, 11. august

21:22

Markkanen kollitas taas Belgiat

20:52

Kalev teenis kolmanda võidu järjest, Viimsi alistas Ararati

20:20

Thierry Neuville: mul ei ole enam midagi kaotada

19:41

Aegade kalleim Inglismaa jalgpallur saadetakse laenule

19:04

Arnover tõusis kiirendusspordi EM-sarjas kolmandaks

18:30

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

17:47

Poola korvpallikoondis jäi ilma olulisest mängijast

laskesuusatamine

10.08

Blink Festivalil võidutsesid Uldal, Vittozzi, Jeanmonnot ja Perrot

08.08

Norrale edu toonud prantslasest lasketreener paneb algava hooaja järel ameti maha

30.07

IBU: Laura pärand innustab sportlasi ja seiklejaid veel pikka aega

30.07

Endine laskesuusatäht Laura Dahlmeier hukkus mägedes toimunud õnnetuses

jäähoki

13.07

Rooba ja Liivik korraldavad suvist hokilaagrit, seekord ka täiskasvanutele

06.07

Hokiässade Rooba ja Liiviku laagrisse kogunevad profid, noored ja lapsed

28.06

NHL-is valiti esimesena katsumusterohked aastad läbi elanud kaitsemängija

21.06

NHL-i tähtmängija Toews naaseb kaheaastase pausi järel jääle

freestyle suusatamine

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

09.05

Elva saab mitmekülgse suusaspordipargi

31.03

Tõnis Sildaru: teiste koondiste sportlased ei pea väga mõtlema, kuidas järgmisele MK-le jõuavad

kahevõistlus

23.05

Norra kahevõistlustäht tõmbas karjäärile joone alla

21.05

Riiber asub tööle Norra kahevõistluse koondise juures

08.05

Otepää kahevõistluse MK-etapp toimub jaanuaris

06.05

Eesti Suusaliidu keskkonnategevus pälvis rahvusvahelise tunnustuse

suusatamine

09.08

MM-i eel raskelt viga saanud Rootsi suusatäht ei treeni veel täiskoormusega

05.08

Pärmäkoski võistles Soome kergejõustiku meistrivõistlustel medali nimel

25.06

Murdmaasuusatamise olümpiavõitja andis positiivse dopinguproovi

26.05

Johaug loobus Milano olümpiamängudest

kiiruisutamine

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

14.03

Marten Liiv alustas MM-i 14. kohaga, de Boo jättis Stolzi kullata

12.03

Marten Liiv stardib MM-il kolmel distantsil

suusahüpped

22:06

Aigro kohaneb uue hüppetehnikaga: muuta on lihtne, aga välja see ei tule

14:32

FIS esitas Norra suusahüppajatele ja ametnikele ametlikud süüdistused

12:30

Norra meedia: FIS tahab kahele suusahüppajale võistluskeeldu määrata

00:08

Aigro sai suvisel GP-l 28. koha: hüpped on praegu suhteliselt kehvad

iluuisutamine

08:04

Aleksandr Selevko alustas hooaega teise kohaga

09.08

Aleksandr Selevko sai hooaja avavõistlusel lühikavas kolmanda koha

08.08

Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja

15.07

Uisuliidu peasekretär Šaraškini kohta: ta oli meie kõikide Anne!

mäesuusatamine

07.08

Tänavune mäesuusatamise maailmameister pani olümpia eel karjäärile punkti

06.08

Vonn palkas Norra mäesuusakuulsuse enda treeneriks

24.07

Eesti mäesuusataja alustas võistlushooaega võiduga

11.07

Tormis Laine valmistub olümpiahooajaks akrobaatikaga: raske on!

jääkeegel

03.06

Kurlingu hooaja parima tiitel läks jagamisele

03.06

EOK toetab kurlingupaari olümpiaettevalmistust 40 000 dollariga

13.05

Kaldvee ja Lill lõpetavad hooaja maailma esinumbritena

12.05

Kurlingu Eesti meistritiitli teenis Margus Tubalkaini võistkond

lumelauasõit

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

20.03

Anga ei saanud MM-i kvalifikatsioonis korralikku laskumist kirja

13.03

Konkurentide abiga starti pääsenud Anga teenis MK-punkte

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo