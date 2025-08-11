Aigro kohaneb uue hüppetehnikaga: muuta on lihtne, aga välja see ei tule

Suusahüppaja Artti Aigro valmistub olümpiatalveks uute treenerite juhendamisel ja püüab kohaneda hüppetehnika muudatustega. Esimene suvine Grand Prix etapp Prantsusmaal näitas, et tööd on veel küllaga.

Eelmisel talvel MK-sarja kokkuvõttes 23. koha saanud Artti Aigro hüpetega Courcheveli suvisel Grand Prix etapil rahule ei jäänud. Aigro harjutab jätkuvalt Norras ja Lillehammeris, aga treenerid on uued.

Norra koondise peatreeneriks tõusis Trondheimi MM-i skandaali järel Rune Velta, Aigro tegemistel hoiavad silma peal Anders Fannemel ja Jermund Lunder. Treenerid on püüdnud Aigro hüppetehnikat pisut muuta, ümberõppimine on võtnud aega.

"Olen natuke näinud vaeva treeneritega kohanemisega ja nende käekirja õppinud lugema. Suve algus on olnud natuke raskem, kui varasematel hooaegadel. Muuta on lihtne, aga nagu näha, siis välja see ei tule," tõdes Aigro.

"Ma võin iga hüpe erinevaid asendeid võtta, aga miski hetkel meelepärane pole olnud. Ei ole kahjuks enda liigutust teha saanud, mida üritatakse mulle hetkel treeneri poolt ette öelda. Ma arvan, et võtan nüüd sammu tagasi, analüüsin ja üritan tehnikatrenne rohkem teha kui hüppemäele minna, et maa peal kõigepealt asjad paika saada."

Rahvusvaheline suusaliit võttis suusahüppajatelt ka uued mõõdud, mille järgi hakatakse eelseisval hooajal hüppekombinesoone kontrollima. Ligi viiendik hüppajatest Courcheveli GP-etapil kontrolli ei läbinud ja võistlusele hüppama ei pääsenud.

"Esimesel etapil suvel karistati millimeetritega ära. Oldi väga ausad ja üleval on samuti range kontroll, kus ei anna kahjuks läbi nihverdada ja peab kõik 100 protsenti tegema," märkis Aigro.

Aigro võistleb järgmisena suvisel viimasel Grand Prix etapil septembri keskel Itaalias.