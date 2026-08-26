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Milano olümpiakuld Alysa Liu võtab aja maha

Iluuisutamine
Alysa Liu
Alysa Liu Autor/allikas: SCANPIX / Jumeau Alexis/ABACA
Iluuisutamine

Iluuisutamise olümpiasangar Alysa Liu kavatseb võtta vaheaasta ja keskenduda eeloleval hooajal üksnes treeningutele.

"Ma soovin end alati igal moel proovile panna, et minu kunstiline pool ja uisutamine saaks areneda," sõnas ameeriklanna ühismeedias. "Minu jaoks on oluline, et minu sportimine peegeldaks mu isiklikku arengut. Nii et ärge kartke, ma tulen tagasi. Vahepeal toetan oma koondisekaaslasi nii lähedal kui ka kaugel.

Teisipäeval NBC Sportsile antud intervjuus täpsustas Liu, et soovib teha tööd oma üldise artistlikkuse, pöörete, hüpete ja kõige muuga. Võistlustele kavatseb ta naasta hooajal 2027/2028. "Ma tundsin, et see on õige käik. Usaldan oma sisetunnet."

Liu võitis tänavu Milano Cortina mängudel kuldmedali nii naiste üksiksõidus kui ka Ameerika Ühendriikide koondisega võistkonnavõistluses. Maailmameistrivõistlustel ta ei osalenud, aga MM-kuld on tal kodus olemas 2025. aastast.

Praeguseks 21-aastane Liu on esimene naine maailmas, kes on teinud samas kavas edukalt nii neljakordse hüppe kui ka kolmekordse Axeli. Samuti on ta esimene, kes on maandunud lühikavas samas kombinatsioonis kolmekordse Axeli ja kolmekordse toe loop'i.

Toimetaja: Siim Boikov

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