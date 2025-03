FIS-i murdmaavõistluste juht: Tallinna lauluväljakul on suurepärane rada

Lauluväljaku võistlustrass on end juba tõestanud kui üks MK-sarja tehnilisemaid ja sprinteritele keerulisemaid. Järsud tõusud ja tehnilised laskumised panevad proovile nii kiiruse kui vastupidavuse. Raja iga punkt on lauluväljaku nõlvadelt hästi näha - sellist vahetut elamust ei saa mitte ühelgi teisel MK-etapil.

Nädala alguses Tallinnasse jõudnud FIS-i murdmaavõistluste juht Michal Lamplot kiitis Tallinna korraldajate tehtud tööd. "Mulle avaldab see väga suurt muljet. Korraldajad on siin viimased kuud võidelnud sooja ilma ja piiratud lumetootmise võimalustega. Leebe talv on selle spordiala jaoks probleem. Kuid täna on Tallinna lauluväljakul suurepärane rada, mida me algselt planeerisime ja see on ka väga heas seisukorras. Siiani väga hea töö," ütles ta.

Eesti Suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll ootab võistluspäeva suure elevusega. "Lauluväljak on valmis, rada on olemas, võistlejad saabunud, taustajõud kohal, kõlarid on püsti ja ootame publikut. Minu jaoks saab kõige põnevam olema õhtune osa, sest siis süttivad prožektorid ning on oodata tõelist valguse- ja tulesõud, mille taustal suusatamist just igapäevaselt ei näe. Rada läheb ümber Ernesaksa ja kui sealt mäest alla sõites kuskilt leeke välja viskama hakkab, siis visuaalselt saab see väga äge olema," ütles Koll.

"Kihvt atmosfäär on selle sündmuse põhiline märksõna," lisas ta. "Telekast vaadates on kõigil kõiki lihtne kritiseerida, aga siin näed, milline on tegelik tõusunurk, kuidas suusatajad päriselt mäest üles lähevad ja mis hooga. Kogu Tallinna lauluväljaku keskkond on väga eriline - algselt pole see ju loodud suusatamiseks, aga ometi on see täna maailma kõige parem suusatamise koht."

Eestlasi on stardis 15 - naistest Kaidy Kaasiku, ​Keidy Kaasiku, Mariel Merlii Pulles, Teesi Tuul, ​Õnnela Rodendau ja Teiloora Ojaste ning meestest Alvar Johannes Alev, Martin Himma, Christopher Kalev, Henri Roos, Ralf Kivil, Albert Unn, Richard Piho, Lars Piirmann ja Hendrik Peterson.

Koll rõhutas, et suusaetapp Tallinnas on ala arengule Eestis erakordselt oluline. "See tähendab, et meie tipud saavad kodus kodupubliku toel võistelda. Mõned noored saavad maailma karika sarjas oma esimese kogemuse, sest kuna siin on suurem kvoot, saame rohkem sportlasi starti panna. Siit tekib uusi unistusi - kui noor mõtleb suusatamisele kui metsa vahel igavale tegevusele, siis siin ta näeb kui äge see tegelikult olla võib ning kuhu on võimalik püüelda," sõnas Koll.

Otseülekanne lauluväljaku sprindietapist algab kanalil ETV2 ja ERR-i spordiportaalis kell 16.15, kui peetakse kvalifikatsioonid. Ülekanne finaalist algab kell 18.45.