Tallinn võõrustab esmakordselt rannavõrkpalli MK-etappi

19-22. augustil muutub Tallinna Vabaduse väljak rahvusvaheliseks rannavõrkpalliareeniks, kui pealinnas toimub esmakordselt rannavõrkpalli MK-etapp. Nädal hiljem peetakse samas paigas ka Eesti meistrivõistlused.

Rahvusvahelise turniiri korraldavad Eesti Võrkpalli Liit ja nimisponsor Olerex, mis toob esmakordselt pealinna maailma paremikku kuuluvaid mängijaid ning annab Eesti võistkondadele võimaluse teenida kodupubliku ees väärtuslikke maailma edetabeli punkte.

Eesti rannavõrkpallikoondise peatreeneri Rivo Vesiku sõnul on võistlus kogu Eesti rannavõrkpalli jaoks märgilise tähendusega.

"Kaks nädalat rannavõrkpalli Vabaduse väljakul on juba iseenesest väga eriline võimalus kogu Eesti rannavõrkpallile. Tänu koduse etapi korraldamisele saavad Eesti võistkonnad osaleda ka teistel MK-sarja etappidel lihtsamalt ning see annab noortele tiimidele väga vajaliku võimaluse rahvusvahelisel tasemel kogemusi koguda," ütles Vesik.

Vesik tõi esile ka Vabaduse väljaku kui võistluspaiga erilisuse. "Eestil on rahvusvaheliste võrkpallisündmuste korraldamisel väga hea maine ning tahame seda taset hoida. Nüüd saame tuua maailma tipud Eesti pealinna südamesse," sõnas ta.

Eestis peetud MK-etappidel on varemgi olnud oluline roll tulevaste tippude esiletõusmisel. 2008. aastal Pärnus toimunud etapil triumfeeris hilisem olümpiavõitja brasiillanna Allison Cerutti, Rakveres peetud etapil võidutsenud Rootsi paarist on aga saanud maailma esinumber.

"Võib öelda, et Eestis toimuvad MK-etapid on aidanud esile tõusta tulevastel tippudel. Loodame, et ka tänavu näeb Vabaduse väljakul mängijaid, kellest räägitakse veel aastaid hiljem," ütles Vesik.

Olerexi tegevjuhi Piret Milleri sõnul aitab suurvõistlus kaasa nii Eesti spordikultuuri arengule kui ka riigi tutvustamisele rahvusvahelisel tasandil.

"Tallinnas toimuv rannavõrkpalliturniir annab suurepärase võimaluse näha tipptasemel sporti ning aitab tutvustada Eestit kvaliteetse suurvõistluste korraldajana," märkis Miller.

Nädal pärast MK-etappi, 29.–30. augustil, peetakse Vabaduse väljakul ka Eesti rannavõrkpalli meistrivõistlused.