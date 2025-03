Himma jäi edasipääsust 3,7 sekundi kaugusele: kartsin kõvasti hullemat

"Kartsin kõvasti-kõvasti hullemat," tunnistas Himma pärast koduse MK-etapi kvalifikatsiooni finišit. "Tegin lõpuks enda keskmise sõidu ära: rinnanumber oli 53 ja kui tulemus jääb 54., ongi minu keskmine. Kodus ikka loodad rohkemat, aga tunne on selline, et teravust on tõukel puudu ja sinna need sekundid kaovad."

Himma kaotas kvalifikatsiooni kiireimale mehele, viiekordsele olümpiavõitjale Johannes Hösflot Kläbole 9,15 sekundit. Edasipääs jäi 3,7 sekundi kaugusele. "Uisusprint ja lühike rada, mulle sobiks pikem pingutus. Neli sekundit on sellisel rajal päris palju, ma peaks natuke rohkem sprinti treenima, siis oleks reaalne," sõnas Himma.

20-aastane Ralf Kivil kaotas Himmale kaheksa sajandikku ja oli kohe tema järel 55., 60 parema sekka mahtus ka 57. koha saanud Henri Roos. Kaks aastat tagasi lauluväljakul ainsa eestlasena 30 parema sekka pääsenud Karl Sebastian Dremljuga pidi tänavu haiguse tõttu stardist eemale jääma.

"Rahvas ergutab, see on ülihea ja annab juurde, aga praegu on nii. Kahju, et Dremljugat ka ei olnud, ma arvan, et see rada sobib talle, mulle sobiks klassikas selline ring. Uisusprindis on mul raske olnud, olen vaid korra karjääris 30 sekka sõitnud, raske on loota, kuigi ikka loodad," tõdes Himma.