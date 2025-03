FIS-i murdmaavõistluste juht: Tallinn tõestas end taaskord

Kolmapäeval peeti Tallinna lauluväljakul suurejooneline murdmaasuusatamise sprindietapp, kus meeste seas võidutses norralane Johannes Hösflot Kläbo ning naiste seas šveitslanna Nadine Fähndrich.

Kläbo ütles, et linnasprindid on alati erilised võistlused. Ühtlasi kiitis suusakuningas Eesti rajameistreid. "Veerandfinaalides on paras kaos ja seal toimub palju asju korraga, aga see ongi mängu ilu," sõnas Kläbo. "Rada oli piisavalt lai ehk palju ruumi, mis tekitas mitmeid võimalusi ründamiseks. Ka profiil oli lahedalt tehtud ning kogu võistluse atmosfäär oli väga hea."

Võistlust väisas ka rahvusvahelise suusaliidu murdmaavõistluste juht Michal Maplot, kes jäi Tallinna mõõduvõtuga rahule. "Võistlus oli fantastiline, tingimused suurepärased ja konkurents väga tugev. Oleme kindlasti avatud järgmise MK-etapi korraldamiseks just siin Tallinnas, kuid selleks peame Eesti Suusaliidu ja korraldajatega maha istuma ning nende tulevikuplaane arutama," ütles Lamplot.

MK-etapi õnnestumisse panustas üle 250 eestlase ning heitlike talveolude kiuste sai maailma tippsuusatajatele valmistatud suurepärane rada. Lund finišialasse toodeti juurde veel ka mõned päevad enne suusapidu, sest olud lauluväljaku ees olid enne seda pehmelt öeldes mudased.

Peakorraldaja Vahur Leemets tunnustas kõiki panustajaid. "See kaos oli väga hästi organiseeritud – iga mutrike teadis oma rolli ja kõik toimis nagu õlitatult. Võistluspäeval on seda sagimist lausa lust jälgida. Kirsiks tordil on murdmaasuusatajate ja tiimide tänu – neile sobib siin kõik. Lauluväljak võistluskeskusena on suurepärane, starti jõuab loetud sekunditega ning melu, mida võimendab laulukaar, on vägev," sõnas Leemets.