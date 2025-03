Pulles sihib olümpiat: tulemused näitavad, et siit saab ainult edasi minna

Lauluväljakul käisid esmaspäeval viimased ettevalmistustööd, lumevedu ja kontserdilava ülesehitus. Kevadine ilm on lauluväljaku muutnud roheliseks, võistlusrada on aga korralik ja kõikidele nõuetele vastav. Peakorraldaja Vahur Leemets ütles, et kahe aasta tagune kogemus on abiks, aga ilmaga tuli võidelda.

"Kogemuse võrra rikkamad, selle võrra lihtsam. Aga talv oli erakordselt nadi, selle võrra jälle keerulisem," ütles Leemets ERR-ile. "Mingil hetkel oli lootusetu tunne, siis natuke seda külma tuli, saime minimaalse vajaliku lume ära teha. Hetkeseisuga kusagil mujal kui rajal lund ei olegi. Kogu toodetud lumi on tõstetud rajaks ja lume tõstmine käib veel edasi."

ETV spordisaate stuudiot külastas Mariel Merlii Pulles, kes teenis parima eestlasena Trondheimis toimunud MM-il vabatehnikasprindis 21. koha. 26-aastane eestlanna ütles, et Eesti rahva ees võistlemine tekitab närvi. "Viimati võistlesin Otepää MK-etapil, mis oli 2018-19 hooaeg, sellest on aega möödas. Kindlasti annab palju jaksu juurde," ütles Pulles.

Mariel Merlii Pulles ja Tarmo Tiisler Autor/allikas: ERR

Möödunud nädalavahetusel peeti Tallinnas ka sprinditeate Eesti meistrivõistlused, kus Pulles koos Teiloora Ojastega Eesti meistriks tuli. Tallinna rada aga armu ei anna. "Üks raskemaid radu, ilm ei soosi. Rada läheb väga pehmeks ja lubab soojakraade. Tuleb raske, aga samas väga lahe šõu pealtvaatajatele," sõnas Pulles.

Kodupublik hoiab ikka MM-il hästi esinenud Pullesel silma peal, aga kuidas sportlane ise selle pingega toime tuleb? "Öösel on raskem magada sellise pingega, aga see viibki edasi. Pinge ongi hea," ütles ta.

Pärast Tallinna MK-etappi on sel hooajal maailma karika sarjas veel üle vaid Lahti etapp, mis peetakse tuleval nädalavahetusel. Mis edasi? "Ütleme nii, et paar võistlust on jäänud. Kuu lõpus saab täpselt teada," vastas Pulles.

Olümpia-aasta on tulekul, kas eestlanna tahab pidustusest osa võtta? "Peab tegema. Võimalus on, tulemused näitavad, et siit saab ainult edasi minna," vastas ta.

Tallinna sprindietapp on nähtav ERR-i kanalitel, ülekanne kvalifikatsioonist algab kolmapäeva õhtul kell 16.15 ning ülekanne finaalist algab kell 18.45. Lisainfot võistluse kohta leiab siit.