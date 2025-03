Himma kaotas EMV finaalis Kivilitele: piinlik, et Emajõe poisid hästi tegid

Suusatati Tallinna lauluväljakul 600 meetri pikkusel pehmel ja raskel rajal, mida läbiti kaks korda. Vabatehnikas sõidetud Eesti meistrivõistluste sprinditeate finaali võitsid Emajõe suusaklubi esindavad vennad, 15-aastane Stefan ja 20-aastane Ralf Kivil. Nad alistasid olümpiakogemusega Martin Himma, kelle partneriks oli Albert Unn.

"Stefan tegi väga hea töö juba ette ära, mul oli vaja vormistada ja mitte teisi mööda lasta teises vahetuses. Väga raske võistlus oli, aga saime hakkama," kommenteeris vanem Kivil.

"Piinlik, et Emajõe poisid tegid hästi, aga meie vanemate olijatega oleks pidanud selle kulla ära võtma," naeris Himma. "Võib.olla kergemad poisid said sealt tõusult, kus oli paks lumi, kergemalt üles. Sinna see kaotus läks."

Juba uue nädala kolmapäeval toimub samas kohas MK-etapp sprindis. Hiljutisel MM-il alguses tervisega kimpus olnud, kuid siis sprinditeates Christopher Kaleviga 16. koha saanud Himma tunnistas, et väsimus on sees.

"Pärast MM-i oli kõik korras ja ei otsinud põhjuseid, kuid peale seda tuli jälle veidi väsimus ja haigus," tõdes Himma. "Ma üritan sellest kuidagi üle olla ja selle hooaja lõpu ilusti ära teha. Tallinna MK kodus, arvan, et suudan rohkem kui enam endast välja pingutada."

Naiste sprinditeates tulid Eesti meistriteks Teiloora Ojaste ja Mariel Merlii Pulles. Hõbeda said Kätlin Kukk ja Gerda Kivil.