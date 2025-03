Pulles: mängisin õhtul Alevi ja Himmaga "Kuldvillakut" - nalja peab saama!

Kvalifikatsioonist 28. ajaga edasi pääsenud Pulles sõitis kolmanda veerandfinaali esimese poole viimasel kohal, aga möödus siis tõusul ja selle järel kahest konkurendist ning edestas veel üht ka finišijoonel. Oma sõidus andis see eestlannale kolmanda koha, ent ajaga edasi pääseda ei õnnestunud.

"Kindlasti parem sõit kui MM-il, suutsin rohkem kontrollida. Ma ei tea, kas alguses läks rütmiga sassi, kõik toimus nii ruttu, oli rabelemine. See jäi kripeldama. Finišisirgel tuli võidelda ja sain oma kolmanda koha kätte. See sõit läks päris hästi," kinnitas Pulles ERR-ile.

"Minu stardipositsioon ei olnud just kõige parem, lootsin natuke, et saaksin teisele poole äärde, sest rajapiirete ääres ei saanud sõita. Kvalifikatsioon tuleb paremini sõita, siis saab parema raja valida," naeris Pulles. "Rada on natuke kitsavõitu, aga paremat ei saa küsida. Oleksin natuke paremini tahtnud sakslanna taga olla, aga tal jäi ka hoog pidama."

Sel hooajal häid tulemusi pakkunud Pulles kinnitas Tallinna MK-etapi eel, et tahab osaleda ka Milano olümpiamängudel. Kas selleks valmistumine möödub Eestis või välismaal treenides, näitab aeg. "Tulemused näitavad järjest rohkem, et olen võimeline sõitma. Oli vaja leida võimalus, kuidas seda teha, aga kui kõik asjad klapivad, on võimalik kõike teha. Mul on väikesed mõtted, mida võiks teha, aga seda vaatab alles hooaja lõpus, kas need on üldse võimalikud," sõnas eestlanna õhtul talispordistuudios rääkides.

Publikut soojalt kiitnud Pullese sõnul on Eesti koondises sisekliima väga hea. "Eile õhtul mängisin Alvar [Johannes Aleviga] ja Impzsiga [Martin Himmaga] "Kuldvillakut", et natuke mõtteid eemale viia. Nalja peab saama - kui on kõigil lõbus, siis tulevad ka tulemused. Kui üksi omaette nokitsed, ei olegi tiimitunnet. Me oleme sellega väga hästi hakkama saanud," tõdes Pulles.

