Laine: riskides saan aimu, milleks tegelikult võimeline olen

24-aastane Laine alustas esimest laskumist 25. positsioonilt. Sõit algas tempokalt. Teises vaheajapunktis oli Laine paremuselt üheksas, kuid seejärel ta kukkus ning teise sõitu pääsemiseks vajalikku tulemust kirja ei saanud.

"Loomulikult on pettumus suur, kuid hooaja jooksul on olnud võistlusi, mis on hinge kriipinud rohkemgi. Enamasti siis, kui olen teadnud, et ei andnud endast maksimumi," ütles Laine. "Sel hooajal võtsin eesmärgiks MK-sarja punktide teenimise. Minu tase on aga nüüdseks piisavalt hea, et 30 parema hulka jõudmiseks ei pea enam imesõitu tegema. Kõigil viimastel suurslaalomi võistlusel olen lõpetanud punktikohal, aga sisimas olen tundnud, et suudaksin paremini."

"Keerasin vinti peale. Läksin täiega ründama. Üleval tegin kaks väikest viga, mis maksid kolm-neli kümnendikku. Teine vaheaeg tuli väga hea. Seejärel tegin aga saatusliku vea," jätkas ta.

"Miski ei hoidnud mind tagasi. Lõppkokkuvõttes loevad MM-il vaid medalid. Maailma karika etapil välja sõites on teine lugu, sest punktideta on raske MK-finaali jõuda. Täna läksin sõitma sooviga anda endale võimalus medalite eest võidelda," lisas Laine.

Hoolimata katkestamisest jäi ta oma lähenemisega rahule. "Sel hooajal olen teinud suure sammu edasi, kuid täiuslikke sõite ei ole veel suutnud kokku panna. Nüüd on vaja astuda järgmine samm ning just tänane riskantne lähenemine on selleks õige tee," selgitas eestlane.

"Kahju, et nii läks, aga ma ei heida endale midagi ette. Riskides saan aimu, milleks tegelikult võimeline olen," ütles läbimurdelist hooaega tegev Laine.

Maailmameistriks tuli kohalik mees Raphael Haaser, kes alustas võistlust 22. positsioonilt. Hõbeda võitis šveitslane Thomas Tumler, pronksi sai kaasmaalane Loic Meillard. Viimastel aastatel mäesuusatamist valitsenud Marco Odermatt jäi esimesena medalist ilma.