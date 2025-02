Austerlane tuli kodupubliku ees maailmameistriks, Odermatt jäi medalita

Haaser alustas võistlust stardinumbriga 22, aga kerkis pärast esimest laskumist ajaga 1.21,72 viiendale kohale. Ülisuurslaalomis juba hõbeda teeninud Haaser tegi teisel laskumisel samuti hea sõidu ning kerkis tugeva lõpuga ajaga 1.17,99 esikohale.

Tema järel nõlvale asunud võistlejad aga ebaõnnestusid. Alexander Steen Olsen ei saanud üldse tulemust kirja, seejärel tegi valitsev maailmameister Marco Odermatt tegi suure vea ning kaotas parajalt aega. Loic Meillard eksis samuti varakult ning esikohalt startinud Timon Haugan kaotas juba laskumise alguses niivõrd palju aega, et Saalbachi kohale tulnud poolehoidjad hakkasid vaikselt MM-tiitlit tähistama.

27-aastane Haaser tuli koondtulemusega 2.39,71 esmakordselt maailmameistriks, esimesel läbimisel sai ta kirja viienda ja teisel läbimisel neljanda aja. Hõbeda teenis šveitslane Thomas Tumler (+0,23), kahvatuima medali pälvis tema kaasmaalane Loic Meillard (+0,51).

Odermatt jäi esimesena medalita (+0,58), talle järgnesid Marco Schwarz (+0,78), Thibaut Favrot (+0,83), Haugan (+1,00) ning endine maailmameister Henrik Kristoffersen (+1,02).

Tormis Laine alustas esimest laskumist tempokalt ning oli teises vaheajapunktis üheksanda ajaga, aga eestlane kukkus teises sektoris ning tulemust ta kirja ei saanudki.

Pühapäeval osaleb Laine veel slaalomis, Juhan Luik alustab kvalifikatsioonist.

Enne võistlust:

Teist korda MM-il võistlev Tormis Laine kannab numbrit 25 ning üritab parandada tunamullust 31. kohta suurslaalomis. "Järgmistel võistluspäevadel on oluline ennekõike sooritus – kuidas sõidan, kuidas taktika töötab ja kuidas mänguplaan välja tuleb. Eesmärk on teha neli stabiilselt head sõitu," ütles ta pärast kolmapäevast tiimivõistlust, kus teenisid Juhan Luigega 13. koha.

"MM-il ei ole mitte midagi kaotada, nii et lähen täiega ründama. On see realistlik või mitte, siis starti lähen igal juhul sellise mentaliteediga, et sõidan võidu peale," lisas Laine.

Juhan Luik pälvis neljapäeval kvalifikatsioonivõistlusel 36. koha, edasi pääsesid 25 parimat.

Stardinimekirjas on reedel kaks varasemat maailmameistrit - tunamullu võidutsenud Marco Odermatt (number 5) ja 2019. aastal MM-tiitli võitnud Henrik Kristoffersen (6).

Odermatt on tänavu MK-sarjas võitnud kuuest suurslaalomist kolm, kaks võitu on Alexander Steen Olsenil (1) ja Thomas Tumler (7) võitis hooaja esimese võistluse.