Tormis Laine: MK-sarjas peab nüüd vinti peale keerama

Laine ja Luik alustasid MM-i vinge tulemusega, kui said tiimivõistluses Laine suurepärase laskumise järel 13. koha. Luigel ei õnnestunud suurslaalomis ja slaalomis lõppvõistlusele pääseda, Laine näitas lõppvõistlusel esimestel läbimistel soliidset aega, kuid jäi mõlemal alal teisel läbimisel tulemuseta.

"Eks [pühapäeval] olin ikkagi pettunud, täna on juba natuke parem. Elu läheb edasi, kogu elu ei olegi ainult sport," ütles Laine.

"Kui suusatamise poole pealt vaadata, siis esimese sõiduga täiesti rahul ei olnud. Olin 28. ja isegi teise sõiduga oleks koht ikkagi kuskile 20 ringi läinud. Lõppkokkuvõttes MM-il maailma karika punkte ei anta, stardikohaga seal edasi ei liigu. Tegelikult ei kaotanud midagi. Jään selle juurde, et MM-il käib sõit medalite peale, kõik muu on mitte väga tähtis," jätkas ta.

Mäesuusatamine on karm sport, sest ühe libastusega saab võistlus läbi ning langed konkurentsist. "Meil on väga väikesed vahed sportlaste vahel, rajad on 50 sekundit kuni minut 20 pikad. Seal juhtub palju, kui vahed jäävad sajandikesse või kümnendikesse, isegi sekunditesse - need on väikesed vahed. Seal tuleb riske võtta, asjad juhtuvad väga ruttu," rääkis Laine. "Selline see sport on, vahel ta on karm, vahel ta on sinu poolt."

Juhan Kilumets ja Tormis Laine Autor/allikas: ERR

Laine jäi võistkonnavõistlusel slaalomis kokkuvõttes neljandaks ning pühapäevases slaalomis oli tema teise läbimise teine sektor päeva kiiremate seas. "Väga tähtsust sellele ei paneks isegi. Nüüd tean, et kiirus on olemas, et maailma tippudega sammu pidada. Aga väga hästi tean, et mul ei ole seda stabiilsust. Praegu räägime sektoritest või üksikutest sõitudest, aga eesmärk on see, et hakkan suutma võistlusi kokku panema," ütles ta.

"Vaheaegadest ja sõitudest näen seda, et potentsiaal on olemas. Aga on vaja veel kõvasti tööd teha, et need võistlusteks ümber muuta," lisas ta.

MK-sari aga jätkub täies hoos ning pidamata on veel neli etappi, lisaks veel USA-s Sun Valleys toimuv finaaletapp. "Maailmameistrivõistlustelt võtan selle kaasa, et nii nagu siin asjale lähenesin, pean ka viimased MK-etappidele lähenema. Vinti veel peale keerama," ütles Laine.

"Eesmärk on jõuda ettepoole kui ainult teises kümnes kohti näidata. See on järgmine arengusamm, mida tegema pean. Vinti juurde keerama ja proovima, proovima ja proovima," lisas mäesuusataja. "Et need sõidud tuleksid välja ja oleksid võistlused, kus saan endale öelda, et andsin kaks sõitu endast maksimumi, võtsin riske ja jõudsin finišisse."