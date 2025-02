Suurepärase sõidu teinud Tormis Laine tõi Eestile tiimivõistlusel 13. koha

Formaadis võistlevad meeskonnana ühe riigi kaks sportlast – üks kiirlaskuja ja üks slaalomisõitja. Juhan Luik lõpetas esimese laskumise 26. kohal, hea sõidu teinud Tormis Laine tõstis aga kokkuvõttes Eesti 13. kohale. Laine näitas teisel laskumisel koguni neljandat aega.

Esikoha teenis Šveitsi esimene duo koosseisus Franjo von Allmen ja Loic Meillard, Eesti paar kaotas neile kahe laskumise kokkuvõttes 2,78 sekundiga.

Teisena lõpetas Šveitsi teine meeskond koosseisus Alexis Monney ja Tanguy Nef (+0,27) ja kolmanda koha sai Šveitsi neljas tiim koosseisus Stefan Rogentin ja Marc Rochat (+0,43).

"Olen õnnelik, et suutsin sõita võrdlemisi puhtalt. Pisivigu tuli küll sisse, kuid jään ajaga rahule. Ilmaolud on muutlikud. Täna mängis see aga minu kasuks, sest valgust oli rohkem kui esimestel meestel. Vägev oli näha, et finišis on väga palju eestlasi kaasa elamas," rääkis Juhan Luik.

"Usun, et minu sõidu pinnalt on Tormisel väga hea võimalus rünnata! Tema stardipositsioon peaks olema hea – ta saab puhta raja. Slaalomisõiduks valmistatakse ette soolane pind, mis võib ka läbi murduda ning TOP meestel võib seetõttu keeruliseks minna. Olen väga põnevil ja ootan võimalust Tormisele kaasa elada," ütles sportlane teise laskumise eel.

"Minu jaoks on MM-il iga sõiduga kaasnenud väike areng ning olen üha lähemal tipule. Järgmisel neljal päeval ootab mind ees väga korralik töö. Tunnen küll kerget väsimust, aga see ei ole põhjus, miks mitte head tulemust teha," lõpetas Luik.