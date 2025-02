Arenguhüppe teinud Kaasikud: praegusel heal laineharjal võiks edasi purjetada

Jaanuaris Torino taliolümpiamänge võõrustanud Pragelato radadel taliuniversiaadil medaleid võitnud kaksikõed Kaasikud on näidanud uut taset MK-sarjas ja seetõttu on ka MM-i ootus päikselisem.

"Ootusärevus on sees, et kahel MM-il on juba käidud ja natukene on nähtud, aga samas seekord on rohkem publikut ja ise ka võib-olla juba rohkem selles suusamaailmas sees," sõnas taliuniversiaadil kuldmedalile tulnud Keidy Kaasiku.

"Kindlasti olen ootusärev, sest viimased MK-d on olnud väga head, et sellel laineharjal võiks edasi purjetada, et siis oleks juba päris hästi," lisas taliuniversiaadil õe järel hõbemedali noppinud Kaidy.

Kaidy Kaasiku jõudis veebruari alguses esmakordselt karjääri jooksul MK-sarjas 20 parema hulka, kui sõitis Cognes 10 km vabatehnikas välja 17. koha.

"Tegelikult oli mul sel päeval taktikaliselt hoopis teistsugune päev. Tavaliselt olen väga kiire alustaja, aga sel päeval võtsin kõrguses kohe tempot maha ega läinud suure hurraaga peale ja kestsin ilusti lõpuni ära. Sel päeval kõik õnnestus ja olen tulemusega väga rahul. Edu universiaadil andis hea tunde kaasa, et seejärel MK-etapil hästi sõita," märkis Kaidy.

Detsembris Davosi MK-etapil 20 km eraldistardist klassikatehnikasõidus oma karjääri parima 26. koha välja sõitnud Keidy Kaasiku sõnul on edu taga senisest rohkem kilomeetreid ja kilosid sisaldanud ettevalmistusperiood.

"Ma arvan, et see mahu kasvatamine sügishooajala oli kõige suurem erinevus mullusega ja oleme seejuures jäänud ka terveks," ütles Keidy. "Kindlasti jõutreeningud olid teistsugused, et see kannab nüüd kenasti vilja," lisas Kaidy.

Kaasikud lendasid kolmapäeval Rootsi Faluni MK-etapile, millele järgneval MM-il sihivad head tulemust klassikarajal ja paarissprindis.

"Kindlasti 10 km klassikadistants, aga sel aastal pole see veel väga hästi õnnestunud, kuid nüüd loodan, et Falunis saan hea tundega seda sõita. Kindlasti on ka paarissprint meie jaoks oluline," ütles Kaidy.

Suusaalade MM-i otseülekandeid näeb ERR-i kanalites 27. veebruarist 9. märtsini.

Suusaalade MM-i murdmaasuusatamise otseülekanded:

27. veebruar – sprindi finaalid (vabatehnika) kell 13.25 ETV2/ERR-i spordiportaal

1. märts – meeste suusavahetusega sõit kell 14.55 ETV2/ERR-i spordiportaal

2. märts – naiste suusavahetusega sõit kell 14.55 ETV2/ERR-i spordiportaal

4. märts – meeste 10 km klassikat kell 13.55 ETV2/ERR-i spordiportaal

4. märts – naiste 10 km klassikat kell 16.25 ETV2/ERR-i spordiportaal

5. märts – paarissprindi finaalid (klassikatehnika) kell 14.15 ETV2/ERR-i spordiportaal

6. märts – meeste 4x7,5 km teatesõit kell 13.45 ETV2/ERR-i spordiportaal

7. märts – naiste 4x7,5 km teatesõit kell 14.50 ETV/ERR-i spordiportaal

8. märts – meeste maraton 50 km (vabatehnika) kell 12.20 ETV/ERR-i spordiportaal

9. märts – naiste maraton 50 km (vabatehnika) kell 12.20 ETV/ERR-i spordiportaal