Kaksikõed Kaasikud laovad vundamenti uueks MK-hooajaks

Kaidy ja Keidy Kaasiku ettevalmistus on nii kaksikute kui ka nende treeneri Jaanus Teppani sõnul kulgenud hästi. Positiivse tagasiside andis ka Itaalias peetud rullsuusatamise MM, kus viimasel päeval õnnestus koos pjedestaalile tõusta.

15 kilomeetri ühisstardist klassikasõidus roniti kuulsat Tour de Ski lõputõusu – võitis rootslanna Linn Sömskar, kuid hõbe kuulus Kaidy ja pronks Keidy Kaasikule.

"Itaallanna kiirendas viimasel 500 meetril tagant välja. Ma olin valmis selleks, et keegi hakkab tulema varsti. Ja siis hoidsin nii kaua tagant kinni kui sain. Ja lõpus siis Linniga jäi see väike vahe ikkagi sisse," meenutas Kaidy Kaasiku.

"Minul oli seal tegelikult päris keeruline võistelda," ütles Keidy. "Ei olnud kerge enesetunne ja esimesed päevad olidki päris rasked. Ja siis viimasel päeval õnnestus medal kätte saada."

Rullsuusatamise maailmameistrivõistlused olid treeningprotsessi osa, sest sinna saabuti kahenädalasest laagrist. Viimaste kuude lõikes hinnatakse kõrgelt ühiseid treeninguid itaallastega. Suvel pandi treener Teppani sõnul üks selge fookus jõunäitajate arendamisele.

"Kellel oli siin lihast vaja natukene kasvatada – lihasmassi pluss lihasjõudu. Et saada juurde kiirust, sest sprindis, tüdrukud ei ole väga pikka kasvu, ei ole väga suure lihasmassiga ja sprindis on see vägagi määrav. Eriti oli näha, et rullide peal on see määrav. Sellepärast ei saanud nad ka võib-olla nii palju rullides vastu, ehkki olümpial, MM-il on need sprindirajad raskemad. Aga lõpusirged on ikkagi staadioni peal, et olla konkurentsis," rääkis Teppan.

"Jõusaali poole pealt on meile suureks abiks olnud Argo Ader, kes on meid aidanud. Ja ka spordipsühholoog on meid natuke aidanud," lisas Keidy.

Sügisesed päevad on tihedad. Tartus Toomemäel teevad õed trenni ka ülikooliloengutevahelisel ajal. "Mõnes õppeaines on osalemisprotsent päris kõrge, et peab kohal olema. Kui oled laagrites ära, siis ei saa kuidagi seda kätte. Siis jääb selle arvelt natuke lahjem hinne," ütles Kaidy.

Murdmaasuusatamise MK-sari algab 29. novembril. Kaasikute esimene võistlus toimub praeguse plaani järgi detsembri alguses Lillehammeris.